Chambao: «Hay que disfrutar de la vida»

Una noche más la luna brillaba intensamente en el cielo de Sancti Petri, iluminando a quiénes venían a Concert Music Festival para contagiarse de buenas sensaciones en este último fin de semana del mes de julio. El embrujo de este entorno mágico fluía en perfecta sintonía con el buen rollo, la chispa y energía que regaló Chambao sobre el escenario. En un ambiente íntimo, La Mari de Chambao deslumbró a su público dejándose llevar por las notas y las letras de uno de sus clásicos Despierta. Un tema con el que la artista fluía lanzando un mensaje que calaba en las emociones de los asistentes: «pasa la vida, pasa que vuela, corre que corre y no espera». Despertando, nunca mejor dicho, el ansia entre su público de disfrutar del momento y dejar el pasado atrás.

Una vez hechos los honores de la forma más bonita que Chambao sabe transmitir, con el encanto y la chispa que caracteriza a La Mari, se puso a leer el guion que traía consigo. «Nunca hago esto, pero me he traído un papel escrito. Familia bienvenidos y bienvenidas, gracias por elegir este concierto y apoyar nuestra música. Vengo a daros lo mejor que tengo». Y antes de continuar con su espectáculo presentó a los músicos que le acompañaban: Juan Heredia (percusión), Agustín Carrillo (flauta y saxo), Oliver Sierra (bajo), Ricardo Moreno (guitarra) desde Lebrija y Celia Flores (coros).

Envuelta por el encanto de un entorno tan mágico y natural como Sancti Petri, la artista de Chambao quiso rendirle culto a la Tierra y la naturaleza con Caprichos de colores, un tema con el que el público vibró antes de entregarse con su nuevo tema Hijos de la Música. En el directo de Chambao era imprescindible dejarse llevar por el flamenco chill y sus vibrantes ritmos que demostraban que «hay que vivir con tranquilidad y disfrutar de la vida». En un afán porque el público dejara a un lado sus preocupaciones, no pudo faltar Lo bueno y lo malo del legado que dejó el maestro Ray Heredia.

Chambao estaba de enhorabuena y contagiaba su alegría a su público fiel. La banda presentó temas de su próximo disco, En la cresta del ahora como Mis Flores, coproducido junto a Juan Medina y Rosario La Tremendita y Te lo dije, una canción de estilo colombiana que habla sobre el amor propio. Sin embargo, la artista no se olvidó de sus orígenes y aunque presentara alguno de sus nuevos temas echó una mirada atrás para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de Chambao como Imagina o Duende del sur, creando uno de los momentos más mágicos de la noche.

Antes de llegar al ecuador del concierto, La Mari ya no podía esperar más y, sintiéndose como en casa, se liberó de sus zapatos para sentir la música en sus pies. Montando un tablao flamenco junto a sus músicos, se entregaron en cuerpo y alma Al Aire, Camino interior y Mejor me quedo aquí, cambiando la letra de esta última por «Chiclana mejor me quedo aquí», haciéndole un guiño a la ciudad gaditana. Otro de los momentos más flamencos que ofreció a su público fue con la versión del tema Volando voy de Camarón de la Isla, con la garra y su sello personal que tanto la caracteriza.

Aunque la Mari de Chambao no estuvo sola, puesto que contaba con el apoyo musical de sus músicos, la artista presentó a María La Mónica, Ana, Nina Alemania y Mesalla, Las Mónicas, invitando así «a mis primas» a subir al escenario con ella. Juntas cantaron por Camarón el clásico Rosa María y Los Muchachos de mi barrio, poniendo la guinda del pastel a una noche con mucho duende.

La Mari de Chambao ha sido y es hoy una fuente de inspiración para muchos artistas actuales gracias al camino que abrió en la música hace más de 20 años. Con Una de tantas, Mi primo Juan y Como la Luz, la artista hizo vibrar al público con su estilo flamenco que tanto la caracteriza. La Mari fue intercalando canciones que le han acompañado en su trayectoria personal con la presentación de algunos temas de su nuevo disco como Libre.

«Me siento muy afortunada y tenemos la gran suerte de estar aquí. Esto es mucho currazo y significa mucho para Chambao porque hace mucho que no saco disco», confesó ante su público. Pero de nuevo la artista no venía sola y sintiéndose arropada por los suyos saludó a una parte de la tripulación de Aponiente que estaba entre el público y la vitoreaba desde allí. Además, «mi compadre Juanlu ha venido con su novia, mi Yani, vente que quiero cantarte feliz cumpleaños». Invitándoles a subir, artista y público le cantaron cumpleaños feliz. Pero la sorpresa aún era más, y es que su compadre aprovechó este momento tan mágico para pedirle matrimonio «a la mujer de su vida». Así, la pareja hizo al público testigo de su compromiso y con la complicidad de La Mari les deseó «feliz vida y buen amor».

Y es que a veces Los Sueños, sueños son, pero también se cumplen, «porque aquello que siente y desea te puede suceder» le dedicaba la artista a la pareja tras haber sido testigo de este momento tan especial de la noche. «Cómo es el amor, ¿eh?» le decía a su público. «El amor nos desmantela, es lo más puro que hay». Y así, Pokito a poko fue dejándose llevar e inundó de buenas sensaciones la recta final de la noche. Pero su espectáculo todavía no había llegado a su fin, Te la creío tú que La Mari se iba a marchar sin regalarnos más momentos bonitos para el recuerdo. Acordándose de Pau Donés, interpretó el tema de Jarabe de Palo Déjame Vivir, inyectando de emociones los corazones de los asistentes.

Tras este momento mágico la artista regaló otro de sus nuevos temas, Florecimiento, «un tanguillo que saldrá el 18 de agosto para todos vosotros». La Mari no dejó de sorprender en toda la noche, hablando con su equipo, disfrutando de su público y lanzando palabras de amor a sus amigos. Como colofón del espectáculo, la artista se guardó un As debajo de la manga y traía con ella otro invitado especial.

«Tenía muchas ganas de encontrarme con este ser, porque es tan bonico…El artista que va a salir ahora es una joya como artista, productor y persona. En la música ya tiene años andao, así que pido un fuerte aplauso para Riki Rivera». Y junto a él, revolucionaron el escenario y al público con uno de sus grandes éxitos, Papeles mojados, un grito a la conciencia social sobre la inmigración.

La Mari estaba a gusto y eso se notaba en el ambiente. Pero la noche ya había llegado a su fin y aprovechando que había venido acompañada de Las Mónicas y Riki Rivera les invitó a subir para poner fin a una noche muy flamenca todos juntos. El buen rollo y el acento andaluz se abrieron paso en una perfecta sintonía para despedir una noche de embrujo en Concert Music Festival con Ahí estás tú, uno de los grandes éxitos que ha marcado la carrera de Chambao. Y así, dejándonos llevar por las sensaciones, despedimos una noche mágica de verano en Sancti Petri, Chiclana.