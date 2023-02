El Ayuntamiento inicia un expediente sancionador a Supera por incumplimientos en la gestión de la piscina

El delegado municipal de Deportes, José Vera, se trasladó, junto a representantes del Club Waterpolo Chiclana y usuarios del Centro Deportivo Supera, hasta la puerta de dichas instalaciones deportivas para informar a la ciudadanía de la actual situación administrativa de esta concesión, como consecuencia de las continuas incidencias acaecidas desde el inicio de la gestión privada en el año 2013. En este sentido, Vera lamentó que “estamos comprobando, y así nos los han trasladado los usuarios, los incumplimientos que se están produciendo en la piscina gestionada por Supera, por lo que estamos muy molestos y seguimos actuando al respecto”.

“Así, desde Deportes hemos terminado recientemente un informe con una serie de incumplimientos por la gestión de la piscina, que hemos trasladado al Departamento de Contratación del Ayuntamiento, encargado de la fiscalización de los contratos público-privados de la ciudad, para que inicie el expediente sancionador oportuno”, indicó José Vera, quien recordó que “la gota que ha colmado el vaso ha sido el problema con la caldera desde el mes de diciembre”. “Lógicamente, surgen problemas, pero hay que tener la diligencia oportuna para arreglar las cosas en tiempo y forma, porque desde diciembre siguen existiendo problemas con este asunto, que afecta a la temperatura del agua y del propio recinto”, explicó.

En este sentido, el delegado de Deportes indicó que “nos hemos puesto en contacto en varias ocasiones con la gerencia de la piscina, la última la semana pasada, cuando nos dieron unas excusas”. “Pero creemos que el tiempo de las excusas ha terminado, estamos cansados y lo que procede es iniciar un expediente sancionador por una serie de incumplimientos como falta de mantenimiento y de personal, por lo que hasta aquí hemos llegado”, afirmó José Vera, quien aclaró que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

“Mientras ponemos en marcha este expediente sancionador, también vamos a iniciar una nueva piscina municipal junto al centro de especialidades La Longuera, porque consideramos que la ciudad no se merece el trato que estamos teniendo por la empresa concesionaria”, comentó el responsable del área, quien añadió que “eso no significa que nos olvidamos de este centro Supera, por lo que vamos a ser celosos y fiscalizando día a día para que se cumpla lo que viene en el contrato”. “Agradecer la colaboración de los usuarios, que han sufrido estos problemas, y aclarar que el expediente incluye precisamente todas las quejas que nos han formulado”, recalcó Vera, quien animó a la ciudadanía “a seguir actuando como hasta ahora y ponga hojas de reclamaciones si consideran oportuno y así el expediente pueda llegar hasta las últimas consecuencias”. “Creemos que la empresa debe ser responsable y estar a la altura de lo que supone unas instalaciones como ésta y una ciudad como Chiclana, porque aquí no se viene a tomarle el pelo a los chiclaneros ni al Gobierno municipal”, incidió el edil de Deportes, quien aclaró que “el esfuerzo de los trabajadores es importante, lo cual agradecemos, pero esta dejación de funciones es de la dirección de la empresa, que no está a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, José Vera recordó que “lo que está sucediendo aquí es similar a lo que tuvimos con el Centro Deportivo Costa Sancti Petri, sobre el que empezamos con pequeñas sanciones y terminamos con el rescate de la concesión de dichas instalaciones deportivas”. “No me quiero adelantar, pero quiero ser claro y contundente y las herramientas que nos da la legislación pueden llegar hasta esas consecuencias y rescatar las instalaciones”, explicó el delegado de Deportes, quien añadió que, “viendo las pruebas que hay, si el expediente deriva en ello, no nos va a temblar el pulso”.

Por su parte, el presidente del Club Waterpolo Chiclana y usuario de la piscina, Antonio Jesús Sánchez Montero, lamentó que “venimos padeciendo penurias en cuanto a las condiciones de mantenimiento de estas instalaciones, últimamente con el tema de la caldera”. “Cuando una empresa gana dinero durante 40 años, también debe estar pendiente de las instalaciones y dotarlas de medios suficientes para que cualquier avería se solucione”, exigió Sánchez, quien añadió que “no podemos tener por costumbre estas circunstancias”.

“No es normal que deportistas se vayan por la falta de mantenimiento o que tengamos que salir con gorros de lana y bufandas y nos resfriemos, lo que nos impide competir al 100 por cien en esta fase de la temporada”, denunció el presidente del Club Waterpolo Chiclana, quien exigió “una solución ya por parte de los dirigentes de la empresa”.