El Ayuntamiento entrega una réplica de la Llave de la Ciudad a más de una veintena de empresas del sector turístico

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de réplicas de la Llave de la Ciudad, que hace dos semanas se entregó a la embajadora de la República Federal de Alemania, Maria Margarete Gosse, en representación del Pueblo Alemán. Un acto, que se celebró en las instalaciones del Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club y que contó con la presencia de los representantes de hoteles y apartahoteles de Chiclana, así como de clubes de golf del turoperador TUI.

De esta forma, a través de este acto, el Ayuntamiento de Chiclana quiso reconocer a las empresas del sector turístico que han contribuido a la llegada de visitantes alemanes a nuestra ciudad en las últimas décadas. En este sentido, se ha reconocido a los hoteles Gran Meliá Sancti Petri, Hipotels Barrosa Palace, Iberostar Andalucía Playa, Royal Hideaway Sancti Petri, Club Aldiana Andalusien, Hipotels Barrosa Garden, Hipotels Barrosa Park, Iberostar Royal Andalus, Hipotels Playa La Barrosa, Valentín Sancti Petri y Vincci Costa Golf.

Asimismo, se le hizo entrega de una réplica de la Llave de la Ciudad a los apartahoteles Novo Resort, Ilunion Sancti Petri, Las Dunas y Novo Sancti Petri; así como al turopeador TUI España y a los campos de golf Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club, Sancti Petri Hills, Golf Campano, Golf La Estancia y Chiclana Family Golf.

Durante el acto, José María Román destacó que “es importante esta entrega por la importancia de los sentimientos y la receptividad. Es importante que las personas que lleguen a Chiclana se sientan como en casa”. Además, recordó que la entrega de la llave de la ciudad al pueblo alemán es en agradecimiento “por contribuir al modelo turístico que tenemos y, en segundo lugar, porque cuando el pueblo alemán llegue y lea en todos estos establecimientos la mención a la entrega de la llave, les llegará al corazón”.

El alcalde de Chiclana señaló que “hemos celebrado los 30 años de Novo Sancti Petri, hemos recibido el reconocimiento a la excelencia turística y los datos del Exceltur muestran nuestro avance y crecimiento en todos estos años”. “La crisis del ladrillo fue dura, pero se aguantó el tirón, al igual que se aguantó con la pandemia. Una pandemia que nos demostró que nuestro modelo turístico funciona, porque es el que mejor funcionó en España tras el confinamiento”, reseñó.

“Hay que partir de una base, que es la playa y que es el origen del éxito. Después está el cordón dudar y luego están los hoteles y los campos de golf. Contamos con unos magníficos espacios naturales y somos conocedores de las mejoras que debemos tener en transporte y conectividad. No obstante, ahora tenemos el 30 por ciento más de vuelos desde Alemania que antes de la pandemia y no vamos a parar. Vueling y Easyjet no han querido firmar y esto muestra el nivel de competitividad que existe. Por ello, debemos estar atentos y seguir trabajando duro”.

Además, José María Román recordó que “faltan profesionales y hay que demandar la formación en todas las ramas de la hostelería a otras administraciones, puesto que desde el Ayuntamiento ya lo hacemos”.

“Esta entrega es llegar al corazón de las personas alemanas que nos visiten y debemos seguir en el mismo trabajo, porque mucha gente nos mira y desea estar al nivel que nosotros estamos. Tenemos un guion y el reto es mantenerse. A esto nos ayudarán las inversiones que se están realizando y se van a realizar, como pueden ser la glorieta de Le Petit, la transformación de las carreteras de la Rana Verde y Fuente Amarga, el alumbrado en la carretera de Carabineros, nuevas glorietas, contenedores soterrados en la zona de la costa y actuaciones en el cordón dunar con nuevas bajadas a la playa. Además, se colocará alumbrado en la carretera nacional entre Polanco y San Andrés Golf, zona que se asfaltará y pasará a contar con carril bici. Seis kilómetros en los que se colocarán dos nuevas glorietas, una a la altura del Pinar del Hierro y otra en Campano. Todo esto nos permitirá tener una mayor capacidad y será una buena carta de presentación para las personas que llegan al municipio por esa zona”.

José María Román incidió en el hecho de que “necesitamos saber qué falta y poner calendario. Hay que programar y priorizar para hacer las cosas. Esto va de mimos y de hacer las cosas bien, como pueden ser el nuevo contrato de limpieza para la zona de la costa, que se ha duplicado; o el incremento de los servicios de salvamento y socorrismo”. Además, agradeció a todas las personas y entidades que forman parte de este buque insignia que es el turismo para Chiclana.

Por su parte, Rafael Hernández, director del Real Novo Sancti Petri Iberostar Golf Club y que ha hablado en nombre de todas las entidades que han recibido la réplica de la llave de la ciudad, ha agradecido en nombre de todos “recibir esta réplica, porque es un honor recibir esta llave. La llave se entregó hace unos días en el primer hotel que se construyó en Novo Sancti Petri y que es referente en el destino”.

“Es de bien nacido ser agradecido y debemos reconocer la labor de visionarios y valientes, que hace más de 32 años pusieron los cimientos de este magnífico destino turístico. En primer lugar las instituciones públicas, con la figura del entonces alcalde, José de Mier, que en todo momento apoyó el proyecto. En segundo lugar está la inversión privada, encarnada en la familia mallorquina de los Moll y, por último, el diseño de una obra maestra del golf de nuestros deportista más internacional, Severiano Ballesteros. Ellos fueron los verdaderos impulsores de nuestros destino turístico y gracias a ellos hoy contemplamos, disfrutamos y gestionamos uno de los mejores resorts turísticos de Europa, Novo Sancti Petri, modelo de sostenibilidad turística”, expresó, reseñando que “hoy recogemos un réplica de la llave de nuestra querida ciudad de Chiclana y todos los que tenemos el honor de recibirla, debemos y es nuestra obligación cuidad, mantener y mejorar día a día el legado que nuestros mayores han depositado en nuestras manos”.