El Ayuntamiento de Chiclana muestra su preocupación por la “delicada e insostenible” situación que se está produciendo a diario en los tres centros de salud de la ciudad (El Lugar, Los Gallos y, sobre todo, Padre Salado), así como del centro de especialidades de La Longuera, tal y como han denunciado públicamente profesionales sanitarios y administrativos de dichos equipamientos. En este sentido, la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, resalta que, “tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo con motivo de la pandemia del Covid-19, se tomó una serie de decisiones por parte del Gobierno andaluz, a través del SAS, para una atención eficaz a la ciudadanía, entre ellas, la atención telefónica de las consultas del médico de familia. Una medida comprensible en ese momento, pero que se entendía que iba a ser provisional”.

Vela indica que “casi seis meses después, no sabemos hasta cuándo se seguirá esta medida, puesto que desde el Gobierno que preside Moreno Bonilla no se ha llevado a cabo un refuerzo del personal sanitario y administrativo suficiente para atender la problemática surgida con motivo de la pandemia del COVID-19 y, a su vez, llevar a cabo las consultas ordinarias en los centros de salud”, explica Pepa Vela, añadiendo que “esa falta de previsión y de inversión está provocando que sea casi imposible que cualquier chiclanero o chiclanera pueda solicitar cita presencial en la consulta del médico de familia. Además, se da cita por teléfono para un plazo de hasta tres semanas, cuestión difícilmente entendible por parte de la ciudadanía”. “Incluso, se llega a dar el caso de que se le designa una cita por teléfono y finalmente el paciente no llegue a recibir dicha llamada”, añade.

Asimismo, la responsable municipal de Salud muestra su apoyo al personal sanitario y administrativo de los centros de salud de Chiclana, que “no tiene capacidad para atender la alta demanda de la ciudadanía, fundamentalmente por la sobrecarga de trabajo provocada por la pandemia del COVID-19, y el insuficiente número de profesionales. A sabiendas que nos encontramos ante una pandemia mundial muy grave, desde el Gobierno andaluz no se ha redoblado esfuerzos ni se ha invertido el dinero necesario para la contratación del personal imprescindible, así como para la adquisición del material mínimo para poder trabajar con ciertas garantías”, incide Pepa Vela, quien añade que, “ante una situación de emergencia, se deben tomar las medidas extraordinarias, por lo que no basta con el mismo personal de una situación sanitaria normal para afrontar lo que estamos padeciendo en estos momentos”.

La edil de Salud expresa que “comprendemos y compartimos el enfado que los pacientes, que se ven obligados a esperar desde primera hora de la mañana fuera de los centros de salud para poder ser atendidos, así como la desesperación a la hora de poder coger una cita, por lo que exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía, administración competente en la materia, que no mire para otro lado e invierta lo que sea necesario para solventar la insostenible situación de los centros de salud, no solo de Chiclana, sino de toda Andalucía, ya que se trata de un problema que está sucediendo a diario en toda la comunidad autónoma".

Añade que se trata de “la misma improvisación que estamos viendo en materia educativa, y que lleva consigo la incertidumbre de profesorado y padres y madres de alumnos, tenemos en la sanidad pública, provocando una atención deficiente y el enfado de profesionales y pacientes”, compara la responsable del área, quien añade que “es incomprensible que desde la Junta apuesten por volver a las clases presenciales con 25 alumnos y un profesor en un aula de 50 metros cuadrados y, por el contrario, una atención sanitaria por teléfono”.

Finalmente, la delegada municipal de Salud recuerda que “a esta caótica situación que están viviendo los centros de salud de Chiclana, sobre todo, Padre Salado, que alberga a toda la población de La Banda, se suma la falta de información por parte de la Junta de Andalucía sobre los casos positivos y brotes en nuestra ciudad. Tal y como denunció el alcalde el pasado viernes, la información que tenemos en el Ayuntamiento sobre la pandemia es la misma que tiene cualquier ciudadano, es decir, ninguna, por lo que solo conocemos el número de contagios a través de la prensa”, reprocha Pepa Vela, quien concluye añadiendo que “solo pedimos que nos informe sobre los casos positivos y posibles brotes, de cara a que podamos actuar al respecto, ya sea a través del servicio de limpieza y desinfección en la zona o con el seguimiento de las personas contagias por parte de la Policía Local, de cara a que guarden la correspondiente cuarentena en su domicilio”.