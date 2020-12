El Ayuntamiento de Chiclana ofrece 30 plazas en su oferta de empleo público de 2020

El Ayuntamiento de Chiclana ofrecerá un total de 30 plazas en su oferta de empleo público, tras la aprobación de la propuesta presentada por la Delegación Municipal de Personal en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes. En este sentido, indicar que de estas 30 plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público de 2020, 16 son de promoción interna, tres de consolidación de empleo temporal, una para estabilización de empleo temporal y 10 de nuevo acceso, cumpliendo así la tasa de reposición correspondiente al ejercicio 2019.

Así pues, de las 10 plazas ofertadas de nuevo acceso por tasa de reposición, tres son de funcionarios, en concreto, una de animador/a cultural Grupo A, subgrupo A2, categoría Técnico Grado Medio; una de auxiliar administrativo de Administración General Grupo C, Subgrupo C2, categoría Auxiliar; y una de economista Grupo A, Subgrupo A1, categoría Técnico Superior; mientras que otras dos son de personal laboral para realizar funciones de peón de Obras y peón de Medio Ambiente, y cinco corresponde a plazas para agentes de la Policía Local Grupo C Subgrupo C1, categoría Policía. Y sobre consolidación de empleo temporal, existen tres plazas de personal laboral, una de profesor de Reinserción Social, una de técnico UNEM y una de animador sociocultural.

Por otro lado, la plaza que se oferta en base a la tasa adicional para estabilización de empleo temporal corresponde a la categoría de arquitecto técnico, personal laboral. Y, en relación a la oferta mediante procedimiento de promoción interna, ésta está formada por un total de 16 plazas de funcionario correspondientes a un coordinador en Prevención Grupo C Subgrupo C1, categoría Administrativo; un oficial de la Policía Local Grupo C, Subgrupo C1, categoría Oficial; un subinspector Grupo A, Subgrupo A2, categoría Subinspector; tres plazas de grado en Informática Grupo A, Subgrupo A1, categoría Técnico Superior; y diez administrativos Grupo C, Subgrupo C1, categoría Administrativo.

El delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, ha indicado que tras la convocatoria "de numerosas plazas por oposición libre en el presente año y cuyas bases aún continúan aprobándose de cara a sus publicaciones en los distintos boletines oficiales, y aún teniendo en cuenta que próximamente comienzan las pruebas de selección para diez policías, este equipo de gobierno es consciente de que seguimos teniendo necesidades para cubrir las plazas que, por distintos motivos, entre ellos, la jubilación de profesionales, se han ido quedando libres”, recordando que “anteriormente a estas últimas convocatorias, las últimas plazas de nuevo acceso para la oferta de empleo público de este Ayuntamiento las aprobó el gobierno de José María Román en 2011, ya que el Partido Popular solo atinó a aprobar en 2014 para promoción interna. Además, entre 2015 y 2017 nos vimos atados de pies y manos por la merma impuesta por el Gobierno del PP en España para la creación de empleo público”, añade.

Vera ha resaltado que “con esta firme apuesta por la oferta pública, damos un paso más en materia de empleo, por lo que estamos de enhorabuena por la ampliación de la plantilla, puesto que era uno de los retos y compromisos del equipo de gobierno. De esta forma, en el caso específico de la Policía Local, contamos con una plantilla mermada por la edad y el número de efectivos, derivada de años sin sacar plaza alguna para este servicio”, añadiendo que, “poco a poco, tratamos de acabar con ese hándicap en cuanto al número de profesionales de esta casa, lo que también lleva consigo una mejora del servicio de atención a la ciudadanía”.