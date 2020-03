El Ayuntamiento pide "conciencia y civismo" a la población a la hora de tirar sus residuos sólidos a los contenedores. “Estamos viendo en los últimos días como muchos vecinos y vecinas no depositan su basura en los contenedores, sino que la dejan fuera y lo que pedimos es que piensen en los trabajadores que deben recogerla cada día”, ha destacado el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero.

“Estamos realizando las labores públicas necesarias para la buena marcha de la ciudad, pese a la situación que estamos pasando. Una de ellas e indispensable, es la recogida de basura y es por ello que rogamos a la población que tengan en cuenta a esas personas que cada día recogen esos residuos y, por todas estas personas, depositen su basura dentro de los contenedores”, ha explicado.

“Entendemos que, debido a la propagación del COVID-19, la ciudadanía no quiera tocar nada en la calle, pero la mayoría los contenedores del municipio tienen un pedal, que solo hay que pisar para poder depositar la basura dentro. Además, se han revisado todos para que funcionen correctamente”, ha señalado el edil.

El delegado del área también ha incidido en que “en aquellos contenedores que no tienen pedal, la ciudadanía puede usar guantes para abrirlos, pero, por favor, no dejen la basura fuera. Piensen en esos trabajadores que cada día deben hacer frente a sus labores y, además, tener que enfrentarse a que parte de la población no deposita correctamente la basura”, insiste.

Además, Palmero ha querido agradecer “el esfuerzo titánico que está realizando todo el personal de limpieza y recogida de residuos en la ciudad, porque desde el primer día están al pie del cañón, prestando el servicio que de ellos se espera en una situación como la que nos encontramos”.

Otro dato que ha destacado el delegado es que “desde la pasada semana estamos realizando intensas labores de desinfección en los contenedores de todo el municipio, con el objetivo de poder evitar que se sucedan este tipo de situaciones, unidas a otras medidas de limpieza y desinfección en las calles de la localidad. Por ello, reitero y apelo al civismo y la colaboración de la ciudadanía para hacer más fácil el trabajo de los operarios de la recogida de basura”.