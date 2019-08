La Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa entregará este jueves 21 de agosto la I Estrella de Plata a Beltrán Domecq Williams, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xèrés-Sherry.

Este reconocimiento se otorga “en agradecimiento en la tarea de difusión y de memoria de la batalla de 5 de marzo de 1811”, según la mencionada asociación que preside José de Mier. Y tendrá lugar dentro del acto que la Asociación Pro Fundación celebra, también por primera vez, para recordar la “desocupación” de Chiclana del Ejército Napoleónico, que aconteció el 25 de agosto de 1812. Hace, por tanto, 207 años.

El encuentro culminará con un concierto del joven pianista Juan José Sevilla

El evento, que se celebrará a partir de las 20:30 horas en el jardín del Museo Municipal Francisco Montes ‘Paquiro’ con entrada gratuita –y gracias a la colaboración de la Delegación municipal de Cultura–, culminará con un concierto del joven pianista Juan José Sevilla Valencia (Ceuta, 1997), mención honorífica del Conservatorio Superior de Badajoz. En el programa que interpretará el joven intérprete, chiclanero de adopción, estrenará una partitura inédita en honor del general Graham y la Batalla de 5 de marzo de 1811 titulada “General Graham’s Grand March at the Battle of Barrosa”, del compositor David Lee. Esta datada en el mismo año de la batalla de Chiclana, 1811.

La Asociación señala que el reconocimiento a Beltrán Domecq es “un acto de justicia” en agradecimiento, también, a su abuelo, Guido Williams Humbert, que entre 1946 y 1959 –el año de su fallecimiento– celebró en la finca de Villa Violeta, en la primera pista de la playa de La Barrosa, y en el cerro de la Loma del Puerco, un acto en recuerdo de la Batalla de 5 de marzo de 1811 que contó con representantes de los ejércitos británico y español.