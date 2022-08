Ara Malikian y su inseparable violín serán los protagonistas de este sábado en Concert Music Festival

Concert Music Festival vuelve a vestirse de gala para recibir, este sábado a las 22.30 horas, a Ara Malikian. Como marca la tradición, uno de los violinistas más aclamados de los últimos tiempos, aterriza en Sancti Petri para presentar su gira The Ara Malikian World Tour.

El acróbata de las cuatro cuerdas ha descrito su nuevo espectáculo como “el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro”.

La trayectoria de Ara Malikian está plagada de reconocimientos y éxitos en todo el mundo: ha tocado en los más prestigiosos escenarios y ha contado en numerosas ocasiones con otros artistas de talla mundial, aunque su gran logro ha sido haber universalizado la pasión por el sonido del violín.