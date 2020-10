El alcalde de Chiclana, José María Román, ha asistido a la apertura del nuevo establecimiento de Elega Energía, primera comercializadora de luz que nace en Chiclana. Se trata de una empresa pionera gestionada por Francisco, Gema y Curro Guerrero y que cuenta, además, con capital de Chiclana, que crea empleo directa e indirectamente en la localidad.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que “Paco y yo veníamos de una Chiclana donde se distribuía la energía en la denominada Fábrica de la Luz, pero nadie se podía imaginar que contaríamos con una empresa chiclanera que se dedicase a vender energía eléctrica, lo que genera un cambio tremendo para nuestra ciudad. Así, Elega Energía, empresa cien por cien chiclanera, se dedica desde hoy a vender energía eléctrica a los hogares con un servicio personalizado”, ha recalcado José María Román, quien ha destacado que “la empresa viene de esta familia, capaz de crear un grupo importante en el sector energético”.

El regidor chiclanero ha añadido que “este destacado paso es un cambio brutal para Chiclana, por lo que venir a la puesta en marcha de este negocio es un privilegio, ya que no estaba en el guión años atrás”.

Por su parte, Francisco Guerrero ha resaltado que “llevamos muchos años dedicados a un negocio relacionado a este nuevo, pero pensamos en dar el paso y poner en marcha una empresa que dé servicio no solo a Chiclana, sino que pueda operar en cualquier parte del territorio nacional. Nuestra empresa nace de una filosofía de ayudar a la sostenibilidad, al ahorro energético y económico, así como para dar un servicio presencial y personalizado”, ha recalcado el responsable de Elega Energía, quien ha aclarado que “es muy frecuente, en casos de problemas con la energía, que las personas no tengan dónde acudir, por lo que nosotros queremos dar un servicio de calidad intentando, además, que puedan ahorrar”. Además, ha manifestado que "estamos trabajando en un sector muy importante como el autoconsumo, en el que existen dudas respecto a los trámites necesarios, de los que nosotros nos encargamos de todo, y de la sobra de energía que no se consume. En este caso, nosotros le compramos la energía que le sobra a un precio muy competitivo. Todo ello, incluyendo el mantenimiento permanente de la instalación”, ha indicado el responsable de Elega Energía, quien ha añadido que “es un paso arriesgado en esta complicada época, pero estamos acostumbrados a dar puestos de trabajo y no parar nunca, tal y como define el carácter de los chiclaneros”.