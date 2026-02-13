100x100 Unidos presenta su proyecto localista para Chiclana

100x100 Unidos por Chiclana echó a andar en la ciudad este pasado miércoles con la celebración de su primer acto público, un encuentro abierto a la ciudadanía que tuvo lugar en el restaurante La Embajada y que reunió a decenas de vecinos y vecinas interesados en conocer las líneas generales de este nuevo proyecto municipalista.

El acto sirvió como presentación oficial de esta nueva agrupación local y contó con la intervención de Nicolás Aragón, portavoz fundacional, quien expuso los principios básicos de un proyecto “que nace desde abajo, desde la cercanía, el sentido común y el compromiso con los problemas reales del municipio”, aseguran desde la formación política. Entre los asistentes se encontraban el presidente del partido provincial, Javier Vidal, y la candidata de 100x100 Unidos por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Laura Román, quienes también compartieron unas palabras con todos los presentes.

Durante su intervención, Aragón explicó que la agrupación surge como una alternativa municipalista ante una ciudad con “un enorme potencial económico, social y turístico”, pero que afronta importantes retos “derivados de su crecimiento poblacional, la presión sobre los servicios públicos y la falta de una planificación a largo plazo que tenga en cuenta tanto los barrios como el centro urbano y la zona costera”.

Defendió una forma de hacer política “sin colores, sin órdenes desde arriba y centrada exclusivamente en Chiclana”, subrayando que el proyecto “no se define por etiquetas ideológicas, sino por el trabajo, la honestidad y la transparencia”. No se trata de izquierdas o derechas, sino de sentido común y de gestionar bien lo que es de todos”.

Entre los principales asuntos abordados, Aragón señaló “la necesidad de mejorar la planificación urbanística, atender la situación del diseminado, reforzar los servicios públicos y compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y la creación de empleo.”

Asimismo, destacó “la importancia de escuchar de forma activa a vecinos y colectivos sociales para construir un proyecto sólido y realista. Preferimos objetivos claros y alcanzables antes que promesas que nunca se cumplen”, insistiendo en que el conocimiento directo del municipio es una de las principales fortalezas de esta formación.

El acto concluyó con un llamamiento abierto a la participación ciudadana, invitando a todas aquellas personas que deseen implicarse activamente en la mejora de Chiclana a sumarse a esta iniciativa. “Chiclana tiene futuro y potencial. Con trabajo y ganas de mejorar, entre todos podemos construir una ciudad mejor”, concluyó Nicolás Aragón.