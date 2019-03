Fuensanta ‘La Moneta’ : “El Festival de Jerez está en la cabeza de festivales del mundo”

–Valoro al mismo nivel la vista y el oído. No sé sin cuál de ellos me costaría más vivir.

–Primero me volvería loquita perdía de la cabeza. Pero una vez que tape los agujeros no cambiaría mi modo de vida porque yo vivo muy a gusto. Yo soy feliz con lo que hago.

–No tengo una letra concreta, pero intento evitar las bulerías de Cádiz. Me gustan pero las he hecho ya en muchos espectáculos y prefiero no hacerlas más.

SABEMOS DE FESTIVAL. Nota: 7 aciertos

1. ¿Qué edición es ésta del Festival? La 23.

2.Dígame un artista de la programación de este año... Alfredo Tejada.

3. Dígame otro más... Ana Morales.

4.¿Quién ganó el pasado el Premio del Público?Yo no estoy pendiente de esas cosas.

5. ¿Algún espectáculo que se presenta este año en el Festival? ‘Cuentos de Azúcar’, de Eva Yerbabuena.

6. ¿Cómo se llama el ciclo de guitarra? Ni idea...

7.Nombre uno de los maestros de baile del Festival. Javier Latorre.

8.Diga algún espectáculo que Mario Maya trajo al Festival. ’Diálogo del Amargo’.

9.Un artista que no haya venido nunca al Festival. Paco de Lucía.

10.Pregunta de nota, ¿qué espectáculo abrió el primer Festival de Jerez en 1997?. No me acuerdo, y mira que no era tan joven.