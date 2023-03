Los zombis invaden un municipio de Cádiz este fin de semana

Quienes alguna vez han visitado Chiclana coinciden en que esta localidad se asemeja al paraíso, sin embargo, en algunas ocasiones no todo es tan bello e idílico. El terror también puede apoderarse de la localidad, y no solo la noche de Halloween, también cuando los invaden los zombis. Desde 2017 este municipio gaditano lleva acogiendo esta original y emocionante actividad, por lo que no es la primera vez que en Chiclana se vive un apocalipsis total por culpa de la invasión zombie. Este sábado 11 de marzo a las 20:00 horas se volverá a llevar a cabo esta actividad, Love Zombis Chiclana, en la que los zombis camparán a sus anchas por el centro urbano de la localidad gaditana a modo de pasacalles e interactuando con todo aquel que pasee por el centro.

Una vez que caiga la noche, la Plaza Mayor será el escenario a las 23:00 horas de una pequeña interpretación de la actividad y se le explicará a los jugadores la historia que deben conocer antes de que comience el juego. Los participantes podrán ser supervivientes o zombis y previamente habrán debido de adquirir su entrada en el establecimiento American Take.

Hasta las cuatro de la mañana los zombis recorrerán las calles de Chiclana y los participantes tendrán que realizar distintas acciones y trabajar en equipo para poder sobrevivir. Este municipio gaditano fue pionero en acoger esta iniciativa que lleva realizándose desde 2017 y que es una buena oportunidad para hacer amigos y disfrutarlo por las distintas localizaciones de la localidad donde se realizarán las pruebas.