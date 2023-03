Cinco avisos de un guiri si visitas la provincia de Cádiz por primera vez

Cádiz "es una provincia que es más que un trocito de tierra, para mí es un trocito del paraíso", así resume el creador de vídeos y amante de los viajes, Mister Fog, el vídeo donde da cinco avisos si visitas la provincia de Cádiz por primera vez. "Cuidaito pisha" porque como guiri, quizás de primeras "te cueste entender a algunas personas, palabras o expresiones pero si piensas que son catetos, perdona amigo mío pero el cateto eres tú". El vídeo de este aventurero, que cuenta con más de 2820 visitas, no tiene desperdicio ya que es un enamorado y un firme defensor de la provincia gaditana.

Mister Fog hace referencia al acento andaluz y algunas expresiones gaditanas como "estoy más agobiado que un cangrejo en un cubo". Para él, ser cateto es "quien no entiende que el acento andaluz es un dialecto del castellano pero más evolucionado".

Destaca lugares donde "te enamorarás de los paisajes y correrás el riesgo de querer volver a Cádiz una y otra vez". Así que "vamos para Cádiz pisha" para visitar la ciudad más antigua de Occidente, probar los vinos de Jerez y dejarte sorprender por playas como Bolonia, El Palmar o Los Caños de Meca. Pero no solo eso, en la provincia tenemos de todo así que también podrás disfrutar de la Sierra en lugares mágicos como Setenil de las Bodegas, Grazalema o Ubrique.

Eso sí, Mister Fog se pone serio y alerta de que hay tener cuidado con la comida "porque cuando pruebes el pescaíto frito, el queso payoyo, las tortillitas de camarones, los langostinos de Sanlúcar, los chicharrones, la manteca colorá y mil cosas más todo lo demás te parecerá saborio". Junto a estos placeres gastronómicos no pueden faltar las fiestas y hay que tener mucho cuidado porque "correrás el riesgo de sufrir disfrutitis aguda". "Ya sea Carnaval, la feria, las zambombas, la Erizá, la Chorizá o la Morcillá, te lo vas a pasar de lujo".

Por último, y no lo menos importante, Mister Fog habla de la gente de Cádiz. "No nos equivoquemos, carajotes hay en todas partes pero si algo me enamoró del sur fue su gente". Destaca la alegría y la simplicidad como algunas características de la gente de Cádiz, mezcladas con "una gran sabiduría, ganas de vivir y disfrutar el aquí y ahora".