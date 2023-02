Expresiones gaditanas para celebrar el Día de Andalucía

El 28 de febrero es un día muy especial para los andaluces y es que se conmemora el Referéndum Autonómico de 1980; pero también es un gran momento para reivindicar la cultura y el acento andaluz. Ya lo decía Lola Flores, nombrada este martes Hija Predilecta de Andalucía, "¿tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar…" continuaba en el spot publicitario de Cruzcampo.

Andalucía cuenta con ocho provincias y cada una de ellas atesora diferentes expresiones que dan identidad a su cultura. En el caso de Cádiz, recopilaremos algunas de las más sonadas para que cuando pasees por esta ciudad te sientas un verdadero gadita. Porque ya lo sabes, no es lo mismo ser gaditano que ser gadita. Además, la ciudad tres veces milenaria está de enhorabuena ya que será la sede del 27 al 30 de marzo del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, por lo que en esta ocasión tendrá un toque gaditano. De hecho, en su cuenta de Instagram podemos ver publicaciones que explican el significado de alguna de las expresiones más populares entre los gaditanos. Está claro que el Congreso en Cádiz será un auténtico bastinazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CongresoLenguaCádiz (@congresolenguacadiz)

Rescatamos de la exposición Palabra de Cádiz, que tuvo lugar en enero de 2022 en el Mercado Central de Abastos de Cádiz, algunas de las expresiones gaditanas que no pueden faltar en tu vocabulario. Estas son cinco expresiones de las 30 palabras que se mostraron en la fachada exterior del epicentro gastronómico de la ciudad.

Guachisnai

Es una palabra muy popular y típica de Cádiz que se refiere a alguien extranjero. Otra palabra parecida es guiri, refiriéndose a alguien de fuera. Según la historia un barco inglés llegó a la ciudad y un integrante del barco preguntó "What's your name?" Un gaditano que rondaba por allí transformó esa frase en "guachisnai". Por lo que esa persona es un guachisnai, alguien que no es de Cádiz y que con solo verlo ya sabemos que es de fuera.

Bastinazo

Es normal que a todos les guste Cádiz porque la ciudad gaditana es un bastinazo. Es una expresión muy localista y propia del argot coloquial para expresar la emoción positiva de algo. Aunque también tiene una connotación negativa, siendo sinónimo de ordinariez y taco.

Al liquindoi

Muy usada entre los más curiosos, a quienes les gusta estar al liquindoi de todo. Esta expresión viene del inglés "at looking doing", o lo que es lo mismo, estar vigilando. Así que si te gusta estar pendiente de todo ya sabes que estás al liquindoi de lo que suceda.

Jartible

Suena a lo que significa, de hecho es una palabra tan de Cádiz que casi nos podría definir; incluso a ti que estás leyendo esto. Una persona es jartible cuando es pesada, insistente que incluso llega a ser molesta. Así que ya sabes no seas tan jartible.

Sieso

En Cádiz es difícil encontrarte con un sieso. Se trata de una persona de trato difícil, antipático o mala persona. Según el diccionario es la última parte del intestino pero realmente es fácil reconocer a un sieso nada más verlo.