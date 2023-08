Un influencer de emergencias te enseña cómo salir vivo de una corriente del mar

Cuando las temperaturas aprietan nos desplazamos a las playas más cercanas para poder refrescarnos. A veces, las ganas de bañarnos hace que ignoremos ciertas señales que en ese momento consideramos que no son relevantes. Cometiendo un gran error. A la hora de ir a la playa siempre hay que fijarse en las condiciones del mar y prestar atención en las banderas situadas en los puntos de salvamento y socorrismo que nos indican cómo está el baño.

A veces, los bañistas se confían y pueden llevarse un susto por ignorar estas señales. Así, cuando vayamos a pasar un día de playa es importante que nos fijemos en las banderas rojas, amarillas y verdes que ondean en la costa. Recordamos que la verde habilita el baño, la amarilla invita a estar en alerta y la roja indica la prohibición expresa del baño.

La costa de Cádiz está bañada por el Océano Atlántico y pocas de sus playas se salvan de sus corrientes. Es por este motivo, por lo que hay que fijarse bien en el estado del mar antes de bañarnos. Además, la situación geográfica de la provincia de Cádiz le otorgan un plus de peligrosidad ya que, sobre todo en la zona del Estrecho de Gibraltar, la confluencia de las aguas del Mediterráneo con las del océano Atlántico le otorgan una fuerza al mar que el bañista debe tener en cuenta.

En Instagram se ha hecho viral estos días un vídeo muy necesario para estos días en los que las mareas están más fuertes por el viento y que se aplica a cualquier playa española. El creador del vídeo es Miguel Assal, un técnico de emergencias que cuenta con 854.000 seguidores en Instagram y enseña a sus seguidores cómo deben actuar en situaciones extremas. Este divulgador de primeros auxilios y emergencias ha compartido hace unos días un vídeo donde explica cómo salir vivo de una corriente en el mar, para que tomemos nota de qué hacer cuando vivamos un momento de pánico como este.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel ASSAL 🏔️⛑️ (@miguel_assal)

En el vídeo vemos a Miguel Assal haciendo un simulacro con el periodista de Mediaset, Gabriel Cruz, explicándole cómo identificar la corriente y qué hacer en esta situación de pánico. Lo primero es detectar dónde está la corriente, "que son zonas de aproximadamente 15 metros donde no rompen las olas". En el caso de que caigas en una de ellas, es importante mantener la calma y no nadar contra corriente "porque te vas a cansar y ahogar". "Flota y déjate llevar hacia las zonas laterales porque las corrientes no son infinitas", explica Miguel Assal. Una vez que llegues a los laterales tendrás que nadar porque encontrarás las corrientes de retorno que te llevarán a la playa. Eso sí, recuerda que "no te metas nunca con bandera roja", avisa este influencer de emergencias.