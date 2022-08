¿Qué ver en Conil este verano?

Deseado desde hace siglos por cartagineses, romanos y árabes, Conil de la Frontera ha sabido hacerse un hueco en el litoral gaditano ofreciendo al viajero un amplio abanico de propuestas turísticas. Con sus 14 kilómetros de playas nadie puede negar que esta población, de poco más de veinte mil habitantes, siempre ha mirado hacia el mar. Pero esta localidad de Cádiz es mucho más que sus playas y su tradicional pesca.

Puerta de la Villa

Construida en el año 1502, esta era una de las cuatro entradas principales que daba acceso al recinto amurallado de Conil de la Frontera. Es uno de los lugares emblemáticos donde quedar o comenzar a recorrer el pueblo.

Torres vigía

Al llegar las principales amenazas desde el mar, se erigieron una serie de torres vigías en la costa para alertar de la llegada de piratas u otros enemigos. Aún están en buenas condiciones, además de la torre de Guzmán, la torre del Puerco (en el límite con Chiclana) y la torre de Castilnovo (en el límite con Vejer de la Frontera) a la que se puede llegar caminando desde la playa de los Bateles.

Torre de Guzmán

Para tener una panorámica general de Conil, sube a la torre de Guzmán. Esta fortificación, antaño amurallada, fue construida a comienzos del siglo XIV con una doble finalidad: vigilar las almadrabas y proporcionar un lugar donde la población pudiese guarecerse ante los posibles ataques por mar. Alrededor de la misma se terminaría creando el pueblo. Ha sido reformada en varias ocasiones y hoy día alberga un punto de información turística y exposiciones de arte. Se puede subir hasta las almenas desde donde se obtiene una bonita vista de la línea costera y de los tejados de la población.

Iglesias

Entre los templos de Conil, el más importante es el antiguo convento de la Victoria. También puedes visitar la capilla del Espíritu Santo, la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la iglesia y hospicio de la Misericordia y el centro cultural Santa Catalina (un bonito templo desacralizado). En la pedanía de El Colorado, también se levanta la ermita de María Auxiliadora.

Barrio de pescadores

Deambula por esta barriada de callejuelas estrechas y patios repletos de flores. Es uno de esos lugares donde aún los vecinos se reúnen para tomar el fresco a las puertas de sus casas. No puede haber nada más típico. Esto no quiere decir que el turismo no haya llegado a este barrio, ya que encontrarás decenas de bares y tiendas de artesanía.