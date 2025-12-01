Tapa ADN Retinto de Tres Hermanos, primer premio de Cocina Innovadora
Tapa ADN Retinto de Tres Hermanos, primer premio de Cocina Innovadora / Ayuntamiento de Conil

Estas son las tapas ganadoras de la Ruta del Retinto de Conil que podrás probar en sus restaurantes en el puente de diciembre

Un total de diez establecimientos han participado con sus exquisitas recetas en el concurso gastronómico celebrado durante el fin de semana

El pequeño pueblo costero de Cádiz donde la Navidad se vivirá con intensidad: zambombas, un Belén Viviente y una Gran Chocolatada

Conil se ha llenado de sabor este fin de semana gracias al arranque de la XII edición de la Ruta Gastronómica del Retinto. En las inmediaciones de la Torre de Guzmán se ha llevado a cabo el concurso gastronómico, que ha premiado a los diferentes restaurantes participantes en las categorías de cocina innovadora y tradicional.

El Ayuntamiento de Conil ha indicado que han participado un total de diez establecimientos, dando buena muestra de profesionalidad y el buen hacer en la cocina, ofreciendo recetas exquisitas con carne de retinto y productos de kilómetro 0. Durante este fin de semana, el público pudo probar estas creaciones únicas elaboradas con la carne de Retinto, pero hasta el 8 de diciembre se podrá disfrutar también por los diferentes establecimientos de Conil.

En cuanto a los ganadores de Cocina Innovadora el primer puesto ha sido para Los Tres Hermanos con su tapa ADN Retinto, el segundo para Feduchy Conil y su Retinto y Castañas y el tercer puesto para Kanaia con el Milhojas de rabo de toro, manzana confitada, miel de salvia y polvo de pistacho.

En cuanto a los ganadores de Cocina Tradicional el primer puesto ha sido para Restaurante Casa Manolo ‘Fuguilla’ con Jarretinto guisado a la campesina, el segundo puesto ha sido para La Plazuela Gastrobar con su Retinto de Otoño y el tercer premio para Restaurante Puerta Cai con su Tajín Retinto Al Andalus.

Los Tres Hermanos / Tapa: ADN retinto
Los Tres Hermanos / Tapa: ADN retinto
Feduchy Conil / Tapa: Retinto y castañas
Feduchy Conil / Tapa: Retinto y castañas
Kanaia / Tapa: Milhojas de rabo de toro, manzana confitada, miel de salvia y polvo de pistacho
Kanaia / Tapa: Milhojas de rabo de toro, manzana confitada, miel de salvia y polvo de pistacho
Restaurante Casa Manolo 'Fuguilla' / Tapa: Jarretinto guisado a la campesina
Restaurante Casa Manolo 'Fuguilla' / Tapa: Jarretinto guisado a la campesina
La Plazuela Gastrobar / Tapa: Retinto de otoño
La Plazuela Gastrobar / Tapa: Retinto de otoño
Restaurante Puerta Cai / Tapa: Tajín Retinto Al Andalus
Restaurante Puerta Cai / Tapa: Tajín Retinto Al Andalus
La Taberna de las Quince Letras / Tapa: Arroz de berza retinta
La Taberna de las Quince Letras / Tapa: Arroz de berza retinta
Gastrobar Los Hermanitos / Tapa: Canelón de rabo de toro y crema de pistacho
Gastrobar Los Hermanitos / Tapa: Canelón de rabo de toro y crema de pistacho
El Estadio / Tapa: Bistec Tártaro
El Estadio / Tapa: Bistec Tártaro
La Escama Cervecería Tapería / Tapa: Codillo a baja temperatura con salsa de castañas
La Escama Cervecería Tapería / Tapa: Codillo a baja temperatura con salsa de castañas

