Qué significa ser un "jartible" en Cádiz: conoce esta expresión por el Día de Andalucía, de origen gaditano y que le da nombre al Carnaval Chiquito

Este sábado, 28 de febrero, se celebra el Día de Andalucía, y cada uno de los municipios gaditanos cuentan con una serie de actos para conmemorar la identidad cultural de esta región al sur de España. Como cada año, asociaciones, centros culturales, educativos e institucionales se vuelcan para festejar este día con eventos y actividades que resalten la identidad, la historia y la cultura andaluza.

En algunos municipios de Cádiz, como Zahara de los Atunes, Zahara de la Sierra o Barbate, entre otros, coincide con la celebración de su carnaval. De manera que, el Día de Andalucía se celebrará entre comparsas, chirigotas, gastronomía, pasacalles y disfraces en algunos puntos de la provincia gaditana.

Sin embargo, tras celebrar el Día de Andalucía, el domingo 1 de marzo será probablemente el día más “jartible” del año. El día en el que “los jartibles”, saldrán por las calles de la Tacita de Plata para decir adiós al Carnaval de Cádiz. Por ello, este año es un buen momento para recordar una de las expresiones andaluzas que representa al habla gaditana, ya que en Cádiz el Carnaval Chiquito se le conoce como el Carnaval de los Jartibles.

Qué es un jartible

La Real Academia Española, a través de la red social X (antiguo Twitter), resolvió la consulta sobre qué significa “jartible”. Según la RAE: “Hartible”, y su variante “jartible”, es voz de uso dialectal; la recogen el «Vocabulario andaluz» de Alcalá Venceslada y el «Diccionario del español actual» de Seco, Andrés y Ramos, con el sentido de ‘enfadoso, pesado, capaz de hartar o aburrir a cualquiera’”. En Cádiz un jartible es "una persona pesada, tan insistente que llega a ser molesta, o no", así lo definió la exposición 'La Palabra de Cádiz', del Mercado Central de Abastos en 2022.

Esta popular expresión puede resultar ofensiva si no se conoce el contexto de su uso. Se suele emplear en tono sarcástico o informal, e incluso da nombre a celebraciones como el Carnaval de los Jartibles, también conocido como Carnaval Chiquito, una versión prolongada del carnaval oficial gaditano para quienes no se cansan de esta fiesta.

En este sentido, el uso de esta expresión tiene un significado positivo, pues se vincula a la pasión y al entusiasmo por seguir disfrutando de esta festividad. Esta expresión convive con otras características, como “jartá”, que, aunque se deriva del mismo verbo, tiene un significado distinto.