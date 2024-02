Conoce algunas expresiones gaditanas que dan identidad a la cultura en el Día de Andalucía

'Jartible', 'malaje', 'bastinazo'… estas son algunas de las expresiones más sonadas en el amplio vocabulario gaditano. El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, una fecha marcada en el calendario de todos los andaluces para conmemorar la identidad cultural de esta región al sur de España. Como cada año, por este día las asociaciones, centros culturales, educativos e institucionales se vuelcan para celebrar diversos eventos, actividades y manifestaciones que resaltan la identidad, la historia y la cultura andaluza.

Este día se ha convertido en un orgullo para todos los andaluces y es un momento ideal para recordar cualquiera de los aspectos culturales de la región como la danza, la música, la gastronomía y, por qué no, también sus expresiones más representativas. De manera original la cuenta de Instagram @zestaperdiendo comparte palabras típicas andaluzas que también suenan en Cádiz como 'coraje', 'jindama' o 'chuminá', entre otras expresiones que explican en cada una de sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZestáPerdiendo (@zestaperdiendo)

Quillo

Esta palabra proviene de chiquillo y se suele usar como saludo, apelativo o vocativo cuando nos referimos o nos dirigimos a alguien.

Malaje

En Cádiz una persona con poca gracia y algo antipática es malaje. Podría decirse que procede de mal ángel, de una persona desagradable, pero realmente se refiere a alguien sin humor.

No ni ná

No hay expresión más certera que una triple negación que pretende afirmar que algo es que sí. En Cádiz no ni na viene a ser que sí.

Ajogaílla

Esta expresión se usa más en verano y viene a referirse a la zambullida que se da de broma manteniendo la cabeza sumergida en el agua durante unos segundos.

Guachisnai

Esta curiosa palabra proviene de What´s your name? Básicamente un guachisnai es ser un extranjero. Esta palabra es muy parecida a la también usada como guiri.

Jartible

Si existe una palabra muy de Cádiz esta sería jartible. O lo que es lo mismo, alguien pesado e insistente que puede llegar a ser molesta.

Al liquindoi

Si eres una persona curiosa te gustará estar al tanto de todo. Esta palabra viene de la expresión inglesa at looking doing, es decir, estar pendiente de todo.

Bastinazo

Aunque deriva de basto o algo tosco, realmente esta palabra tiene un significado positivo. Se usa cuando sucede algo exagerado, sorprendente o ingenioso. ¡Qué bastinazo!