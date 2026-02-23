Así será el carnaval de "los jartibles": para los que se niegan a decir adiós al Carnaval de Cádiz y quieren escuchar más coplas

Si pensabas que el Carnaval de Cádiz terminaba con el domingo de Piñata, te equivocabas. Después de disfrutar de manera oficial del Carnaval de Cádiz, en la ciudad se disfruta del Carnaval Chiquito, también llamado carnaval de los “jartibles”, para aquellos que aún no han tenido bastante con 10 días de carnaval y siguen con ganas de escuchar coplas.

Este año será el domingo, 1 de marzo, y durante este día las agrupaciones ilegales tomarán las calles e interpretarán su repertorio ante un público menos numerosos que días atrás. Es un acto más íntimo, diferente a los populosos días de carnaval cuando es difícil andar por la calle. El público es en su mayoría de la propia ciudad o de localidades cercanas y es una buena oportunidad para escuchar la gracias y el humor de estas agrupaciones de una forma más tranquila.

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado que, como es habitual, los grupos se concentrarán en zonas como la plaza de las Flores, Catedral, Candelaria, San Agustín, los Callejones, Pericón de Cádiz o el barrio medieval de El Pópulo. Se trata de la última oportunidad que tienen los aficionados de poder saborear las coplas de esta edición, que además podrán hacerlo sin el habitual bullicio y las colas que suelen formarse en las calles durante la semana oficial de la fiesta en la ciudad.

Carnaval Chiquito de Mujeres

Las agrupaciones femeninas pasarán por el escenario de la Plaza de la Libertad, en la trasera del Mercado de Abastos, a partir de las 12.00 horas y hasta las 19:00 horas, aproximadamente. Contará con la participación de 15 agrupaciones, estas son: “Ópera, prima”, “Las Petri de la Bahía”, “Estación de Penitencia Cria Cuervos”, “Las primas del Camarón”, “Las pulgas de los estorninos extintos de la plaza mina”, “Las Palmeras”, “No sin mi Puppy”, “Siempre igual”, “Mujeres de oro”, “La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario “, “Una cirujana experta”, “Las Wendy Plane”, “Qué coño quieres ahora”, “Juntas, pero no revueltas” y por último “La maestra innovación y la que espera la jubilación”.