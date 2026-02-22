El dios Baco y la diosa Salacia "se ponen de pie" en Puertas de Tierra gracias a la Inteligencia Artificial: así dan la bienvenida al casco histórico de Cádiz

Las figuras mitológicas del dios Baco y la diosa Salacia son la novedad de este año. Ambas figuras presiden uno de los monumentos más emblemáticos del casco histórico de Cádiz: las murallas de Puertas de Tierra. Sentados desde su estratégica posición, dan la bienvenida a todos los que llegan a Cádiz dispuestos a disfrutar de su carnaval.

Y en tiempos de Inteligencia Artificial, parece que nada es imposible. Así que con una recreación digital ambas figuran han dejado de ser estáticas unos instantes para incorporarse y ponerse en pie sobre las históricas murallas. De esta manera, la IA le ha dado vida a los dioses.

El creador de esta imagen vista en la red social X ha sido @Baticarnaval, mostrando hasta dónde es capaz de llegar esta herramienta digital, atreviéndose incluso con el dios del vino y de la celebración y la diosa del mar.

La Quema de la Bruja Piti en Puertas de Tierra

Ambas figuras mitológicas serán testigo este domingo, 22 de febrero, del espectáculo de fuego, luces y música en directo que protagonizará este año el acto de quema de la Bruja Piti, con el que se despedirá el Carnaval de Cádiz, a la espera de la celebración del Carnaval chiquito el próximo fin de semana.

Este espectáculo será en Puertas de Tierra, que será el esencario donde a las 20:00 horas comenzarán los actos. Contará con la participación de DJ Violeta Arriaza y el Grupo Avalanx. Los artistas interpretarán melodías emblemáticas del Carnaval de Cádiz desde una perspectiva contemporánea, fusionando los ritmos carnavalescos con sonidos electrónicos actuales. La música se sincronizará con efectos de fuego e iluminación que darán vistosidad al espectáculo. También se lanzarán para la ocasión papelillos biodegradables. Como colofón final al espectáculo, tendrá lugar la quema de la Bruja Piti y con ello, la clausura del Carnaval de Cádiz.