Este pueblo mágico de Cádiz se va de carnaval en el puente de Andalucía: pasacalles, actuaciones, gastronomía y mucha alegría en este paraíso costero

Zahara de los Atunes pertenece a la Red Pueblos Mágicos de España y, además, un reciente estudio lo señaló como uno de los más felices a nivel nacional. No es de extrañar que su clima, el entorno, su gente, su saber vivir, su patrimonio y la gastronomía sean claves para que aquí se respire felicidad.

Una felicidad que se multiplicará este fin de semana, coincidiendo con el Día de Andalucía. Zahara de los Atunes vivirá su carnaval después de tantas lluvias, invitando a todo aquel que desee disfrutar de su fiesta y su gastronomía por sus pintorescas calles junto al mar.

El Ayuntamiento de Zahara de los Atunes dio a conocer la programación oficial de su carnaval 2026, siendo ésta una de las celebraciones más esperadas del año en este pueblo. Hasta el domingo, 1 de marzo, la música, el color y la alegría volverán a llenar sus calles.

Una programación pensada para vecinos, vecinas y visitantes que quieran vivir el carnaval con nosotros. Por ello, desde el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, se invita a todo el mundo a participar, disfrazarse y compartir la magia de su carnaval. El Carnaval 2026 será, una vez más, un punto de encuentro para celebrar nuestras tradiciones, nuestra cultura y el espíritu festivo que caracteriza a Zahara.

VIERNES 27 DE FEBRERO

A partir de las 13:00 horas. Cervecería Montemar . Evento de Carnaval. Actuación de agrupaciones.

. Evento de Carnaval. Actuación de agrupaciones. A partir de las 15:00 horas. Carpa municipal. Carrusel Agrupaciones COAC 2026

A partir de las 20:00 horas . El Bujío de Zahara. Evento de Carnaval. Actuación de agrupaciones.

Evento de Carnaval. Actuación de agrupaciones. A partir de las 23:00 horas. Carpa municipal. Bailes con DJ Fali “El Koala”. Premios a los mejores disfraces.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

A las 12:00 horas. Acto Día de Andalucía. En la carpa municipal, conmemoración del Día de Andalucía y entrega del galardón Zahareño Distinguido 2026.

En la carpa municipal, conmemoración del Día de Andalucía y entrega del galardón Zahareño Distinguido 2026. 13:00 horas. Mejilloná Popular Pepe Bolonia . En las inmediaciones de la plaza Tamarón, Mejilloná Popular y actuación de agrupaciones callejeras.

. En las inmediaciones de la plaza Tamarón, Mejilloná Popular y actuación de agrupaciones callejeras. 18:00 horas. Cabalgata Carnaval. Salida desde las inmediaciones del restaurante Aborigen concluyendo en la carpa municipal con la entrega de premios del concurso de disfraces por grupos. Seguidamente bailes con la música de DJ Fali “El Koala”.

Salida desde las inmediaciones del restaurante Aborigen concluyendo en la carpa municipal con la entrega de premios del concurso de disfraces por grupos. Seguidamente bailes con la música de DJ Fali “El Koala”. A partir de las 21:00 horas. Encuentro Ilegales. En la calle Alcalde José Ruiz Cana, encuentro de agrupaciones callejeras organizado por la chirigota del Chupito.

DOMINGO 1 DE MARZO