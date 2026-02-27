Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz acogerá el primer mercado circense carnavalesco: todas las actividades y horarios del fin de semana

Imagen de archivo de un artista circense

Barbate vivirá un fin de semana inolvidable gracias al primer Mercado Circense Carnavalesco, una propuesta organizada por Malik Culture, en colaboración del Ayuntamiento de Barbate. Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz unirá la magia del circo con el espíritu del carnaval, con un programa de actividades que incluirá animación, música, carnaval, talleres y espectáculos circenses en un ambiente festivo durante el fin de semana en familia.

Desde este viernes, 27 de febrero, y hasta el domingo, 1 de marzo, la plaza de la Inmaculada será el epicentro de este mercado. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que combinará animación, música, carnaval, talleres y espectáculos circenses en un ambiente festivo para toda la familia. Habrá actividades permanentes como una zona de restauración, zoco, atracciones infantiles y exhibiciones en directo durante todo el fin de semana.

Programación I Mercado Circense Carnavalero

VIERNES 27 DE FEBRERO

- 18:00 horas. Inauguración oficial del I Mercado Circense. Carnavalesco de Barbate. Gran pasacalle inaugural.

- 19:30 horas. Pasacalles, música y teatro de calle. Bufón Rojo y Acción Calle.

- 20:00 horas. Taller de máscaras circenses.

- 20:00 horas. Trío de percusión. Acción Calle.

- 21:00 horas. Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanne.

- 21:30 horas. Espectáculo de magia. Pablo Guillén.

- 21:30 horas. El truco final. Espectáculo de circo. La Galerna.

- 22:30 horas. Concierto: Los hombres de Wilson.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

- 11:00 horas. Apertura del mercado: zoco, restauración, rincón infantil…

- 11:30 horas. Mesas lúdicas para toda la familia (ingenio, cooperativos, habilidad) durante todo el día.

- 11:30 horas. Pase musical. Acción Calle.

- 12:00 horas – 13:00 horas. Himno de Andalucía interpretado por Jennifer García, Banda de música de Barbate y Academia de Baile Manuela Rubio.

- 12:30 horas. Taller de malabares.

- 12:30 horas. Academia de Baile Manuela Rubio.

- 13:00 horas. Chirigota Los Minipepito Grillos.

- 13:00 horas. Pase musical por el mercado. Acción Calle.

- 13:30 horas. Academia de Baile Raíces de Barbate (Ana Florido)

- 14:00 – 17:30 horas. Cierre de stands.

- 14:30 horas. Comparsa adulta El Vertedero.

- 15:00 horas. Comparsa adulta Los Oficiales.

- 15:30 horas. Comparsa infantil Los Comecocos.

- 16:00 horas. Grupo de Castañuelas del CPA.

- 16:30 horas. Comparsa infantil Las Marmotas.

- 17:00 horas. Chirigota Marea.

- 17:30 horas. Coro de Barbate Las Gladitanas.

- 18:00 horas. Pase Musical. Acción Calle.

- 18:00 – 22:00 horas. Actuación de DJ en el escenario.

- 18:30 horas. Taller de disfraz de payaso/a.

- 19:30 horas. Pase musical. Acción Calle.

- 20:00 horas. Taller de elaboración de cintas de bailarin/a.

- 20:30 horas. Pase musical. Acción Calle.

- 21:00 horas. Espectáculo de magia. Pablo Guillén.

- 21:30 horas. Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanne.

- 22:00 horas. Espectáculo de fuego. Manu F…

DOMINGO 1 DE MARZO

- 11:00 horas. Apertura del mercado: zoco, restauración, rincón infantil…

- 11:30 horas. Mesas lúdicas para toda la familia. Durante todo el día.

- 12:30 horas. Taller de creación de pelotas de malabares.

- 13:00 horas. Taller “Diseña tu propia tarjeta circense”.

- 13:00 horas. Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanne.

- 13:30 horas. Espectáculo de magia. Pablo Guillén.

- 13:30 horas. Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanne.

- 14:00 horas. Disfruta de la zona de restauración.

- 14:00 – 19:00 horas. Concierto y DJ en el escenario.

- 19:00 horas. Espectáculo de danza del vientre. Julia Alyanne.