El pueblo de la Sierra de Cádiz que vivirá su carnaval por el Día de Andalucía: agrupaciones, gastronomía y pasacalles entre montañas

Las recientes condiciones meteorológicas adversas han obligado a algunos pueblos de la Sierra de Cádiz a posponer su programación de Carnaval. Así que ahora, coincidiendo este fin de semana con el Día de Andalucía, Ubrique vivirá su carnaval. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que la programación fue modificada por las intensas lluvias, afectando a fechas, ubicaciones y la realización de determinadas actividades.

Ahora tras las borrascas, el Ayuntamiento de Ubrique ha trabajado estos días para mantener la esencia de esta fiesta tan arraigada en este pueblo gaditano. De esta manera, el Carnaval de Ubrique se desarrollará este sábado, 28 de febrero, y el próximo fin de semana: los días 7 y 8 de marzo. Será este sábado, a las 13:30 horas, cuando tenga lugar el pregón del Carnaval de Ubrique 2026 en el centro de la Avda. de España, a cargo de Isabel Arenas Rincón, conocida carnavalera ubriqueña con una amplia trayectoria en esta fiesta, siendo una de las impulsoras de la murga de Las Marías hace más de 30 años.

Como autora y componente de esta agrupación femenina ha participado de una forma activa en el Carnaval de nuestro municipio, cantando junto a su grupo las letras que componía, lo que le ha permitido vivir numerosos momentos y anécdotas en esta fiesta, dentro de un ambiente familiar carnavalero.

Fin de semana carnavalesco

El próximo fin de semana, los días 7 y 8 de marzo, Ubrique continuará celebrando sus fiestas de carnaval. El sábado, 7 de marzo, a las 12:00 horas, tendrá lugar el pasacalles de carnaval y el XXI Concurso de Disfraces, siendo el recorrido el siguiente: salida desde plaza de Ntra. Sra. de la Estrella, Avda. de España, avda. de Los Callejones, Paseo del Prado y llegada al centro de la avda. de España.

En cuanto al domingo, 8 de marzo, a las 19:00 horas, se pondrá fin al carnaval de Ubrique 2026 con el "Entierro de la Patacabra". El recorrido será el siguiente: salida desde la Plaza de la Verdura, C/ Agua, Plaza de Colón, C/ Moreno de Mora, Avda. de los Callejones, Avda. de España, Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella, C/ Patacabra, C/ Marroquineros, C/ Harana y llegada a la Plaza de las Palmeras.