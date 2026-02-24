Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y uno de los últimos de la provincia que celebra el carnaval: horarios y actividades para vivir unos días de alegría

Zahara de la Sierra es uno de esos rincones de la Sierra de Cádiz donde parece que el tiempo se ha detenido entre callejuelas, casas blancas y restos de castillos que se asoman en los altos de su colina. Este pueblo blanco de Cádiz está certificado como uno de los Más Bonitos de España desde el año 2018, así que es uno de los lugares con más encanto para visitar.

Más aún si este fin de semana, coincidiendo con el Día de Andalucía, Zahara de la Sierra celebra su carnaval. El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra ha presentado su cartel oficial, dando también a conocer la programación completa de actos con fechas, horarios y actividades que arrancará este jueves, 27 de febrero, y que se prolongará hasta el domingo, 1 de marzo.

Así que, si quieres disfrutar de un plan diferente, sin renunciar a seguir viviendo el carnaval, te animamos a descubrir esta fiesta de gran tradición y enorme participación popular en uno de los pueblos gaditanos con mayor encanto. El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra ha indicado que “habrá una gran participación de chirigotas infantiles y adultas, en una proporción de las más altas de la comarca y gran parte de la provincia, con respecto al número de habitantes”.

Programación completa

JUEVES 26 DE FEBRERO

12:30 horas. Pasacalles del CEIP Maestro Juan Mª Marín hasta la Alameda de Lepanto.

VIERNES 27 DE FEBRERO

18:30 horas. Pasacalles del Carnaval.

20:00 horas. Actuación de las agrupaciones infantiles: guardería “¡Viva la fiesta de los animales!”; infantil 1º primaria y 2º primaria: “El Panal de la Alegría”; y 3º de primaria: “Los elfos del Pinsapar”.

20:30 horas . Pregón del Carnaval a cargo de María Roldán y Melody Guerra.

A continuación: Elección de la Musa del Carnaval y actuaciones de las agrupaciones de adultos: “Al lobo le vamos a quitar los cuentos” y “Sin agencia “tribu” taria”.

De 02:00 a 04:00 horas. Actuación DJ Nexxa.

De 04:00 a 06:00 horas. Actuación Juli VG.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

19:30 horas. Actuaciones de las agrupaciones de infantil y adultos: 4º primaria a ESO: “La pandilla del Oso Polar”; Chirigota adultos: “Estoy en mi mejor fase”.

De 04:00 a 06:00 horas. Actuación DJ Nexxa.

DOMINGO 1 DE MARZO