Tres pueblos de Cádiz elegidos entre los 60 más bonitos de España: pequeños paraísos para desconectar del mundo

Ya sabemos que resulta casi misión imposible recopilar los pueblos más bonitos de España en una lista cerrada, así que Condé Nast Traveler ha publicado un ranking a nivel nacional para destacar los encantos de alguno de ellos. Lugares que “entre casas de piedra, castillos y murallas, el tiempo se ha detenido”.

Estos pequeños paraísos, rodeados de belleza arquitectónica, son perfectos para desconectar del mundo. Lugares donde la historia está adosada los muros de sus casas blancas, como Arcos de la Frontera, Olvera y Zahara de la Sierra, que han sido elegidos por Condé Nast Traveler como los pueblos más bonitos de España.

Sobre Arcos afirman que es la entrada a la ruta de los pueblos blancos, “una joya cuya arquitectura mira al horizonte cargada de historia”. Este pueblo gaditano se encuentra “dominando la campiña jerezana y el valle del Guadalete, sus calles acogieron la vida de la capital de la Taifa de Arcos y más tarde la del ducado de Arcos. Las iglesias de San Francisco y San Pedro hacen que el municipio sea del todo inconfundible en la distancia; la alboronía o los garbanzos con tomillo, que sea del todo irresistible”, detallan en la publicación.

Vista general Arcos / Rocío Ruz / Europa Press

En cuanto a la villa de Zahara de la Sierra, destaca su Torre del Homenaje, de factura árabe y que controla a vista de montaña parte del Parque Natural Sierra de Grazalema. “Paso obligado en la ruta de los pueblos blancos de Cádiz, entre sus tesoros, destacan la iglesia de Santa María de la Mesa o los gañotes, dulces de almendra y canela”.

Y si aún te quedas fuerzas para seguir descubriendo bellezas blancas de la serranía de Cádiz. “Olvera, con su castillo árabe y su iglesia cristiana dominando el promontorio por el que descienden las casitas encaladas de la población, es, sin duda, un lugar obligado de ver antes de morir”, aseguran desde Condé Nast Traveler.

Olvera / Lourdes de Vicente

Pueblos más bonitos de España