Así será el primer Belén Viviente de la provincia de Cádiz: mucha tradición y sabor con la degustación de los productos típicos de El Bosque
El Bosque celebrará su Belén Viviente este sábado entre degustaciones de sopas cocías, chorizos al fuego y buñuelos con chocolate
Este pueblo de Cádiz es uno de los lugares de España que se convierten en un ‘Cuento de Navidad’: “Su Belén Viviente es la envidia del país”
La tradición más especial de la Navidad en la provincia de Cádiz llega con los Belenes Vivientes. Cada vez son más los municipios que se suman a estas recreaciones, pero algunos de los que se celebran en los pueblos de Cádiz son ya una tradición. Es el caso de El Bosque, que este sábado, 6 de diciembre, celebrará su Belén Viviente.
Este será el primer Belén Viviente que se celebre este 2025 en la provincia de Cádiz y le seguirán el de Vejer y Bornos el domingo, 7 de diciembre. Así que si quieres comenzar con la ruta de belenes vivientes toma nota de este planazo del fin de semana. La jornada comenzará a partir de las 13:00 horas, en la plaza de la Constitución, donde se llevará a cabo esta tradicional celebración.
Podrás disfrutar de una tarde llena de ambiente, tradición y sabor, pues tendrás la oportunidad de disfrutar de la gastronomía típica de El Bosque. A las 14:30 horas habrá degustación de sopas ‘cocías’, pinchos de chorizo al fuego y, a las 16:00 horas, buñuelos con chocolate. Así lo ha indicado la concejalía de Festejos y Comisión de Fiestas de El Bosque, encargada de la organización del evento. Además, desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos y visitantes a participar de esta representación.
Este Belén Viviente también tiene un carácter solidario y durante esta celebración se llevará a cabo una recogida de alimentos y juguetes para ‘Cáritas El Bosque’. Aquellos que quieran participar podrán depositarlos directamente en el Belén.
