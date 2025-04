Este es el primer beach club de Cádiz, un chiringuito imprescindible para desconectar esta Semana Santa

Atenas Playa es mucho más que un chiringuito de la costa de Cádiz, es un lugar repleto de sensaciones para que puedas disfrutar de una experiencia inolvidable frente al mar. Bajo la atenta mirada de Torre Bermeja, desde lo más alto de la playa de La Barrosa y con 18.000 m², encontrarás este mágico lugar imprescindible de Chiclana.

Si esta Semana Santa no sabes qué hacer ni dónde ir, quédate para descubrir todo lo que ofrece Atenas Playa. Su ubicación, el ambiente y sus diferentes espacios invita a que te quedes todo el día disfrutando de su gastronomía y su sugerente coctelería, con música en directo y, sobre todo, de su famoso Sunset Ritual para despedir el sol a ritmo de saxofón.

Está considerado el primer beach club de la provincia de Cádiz, con el añadido de que es uno de los lugares más especiales para disfrutar de unas vistas inigualables a la playa de La Barrosa y el Castillo de Sancti Petri. Tiene acceso directo a esta playa y parking propio, ofreciendo comodidad y exclusividad para todos aquellos que deseen disfrutar de la esencia de Atenas Playa.

Gastronomía renovada

Un Solete de la Guía Respol es el reconocimiento que le otorga a Atenas Playa por su calidad y servicio. Para seguir apostando por lo mejor y ofrecer una experiencia gastronómica única, este espacio ha renovado su carta y ha incorporado nuevos platos como: atún rojo sobre mantequilla de cabra de la Sierra de Cádiz sobre pan brioche tostado, arroz mixto de bogavante azul con choco y panceta ibérica; y chicharrones de pato adobados en salsa Pekín, entre otras delicias.

Un beach club que apuesta por el deporte

Esta nueva temporada, que acaba de comenzar, viene repleta de novedades y eventos emocionantes. Más allá de ser un espacio donde disfrutar de la gastronomía y de música en directo, destaca también su apuesta por el deporte, incluyendo tres eventos deportivos muy destacables en Chiclana.

Del 12 al 15 de abril se desarrollará el Campeonato de España Wing Foil, en el que los mejores deportistas nacionales disputarán el título oficial en las modalidades de Surf Freestyle y Surf Slalom. Una oportunidad para contemplar este espectáculo único en la playa de La Barrosa y conocer los mejores deportistas nacionales e internacionales.

El 4 de mayo tendrá lugar la Media Maratón de Chiclana, pero días previos se realizará la entrega de dorsales y la fiesta del corredor de la media maratón en Atenas Playa, con la presencia del campeón de Europa y del mundo en maratón, Martin Fiz; y la mejor atleta español y campeón de España, Reyes Estévez.

Más apuesta por los deportes acuáticos con Sancti Petri Sup Race, del 9 al 11 de mayo, siendo Atenas Playa la sede oficial de este evento deportivo. A lo largo de ese fin de semana el público podrá disfrutar de una programación repleta de actividades de iniciación al Stand Up Paddle, SUP yoga y actividades de medio ambiente, además de las pruebas deportivas que atraerán a deportistas y aficionados de todo el país.

Arte, música y eventos

En este beach club de Chiclana no faltarán las fiestas temáticas como las Noches 80enteras y la Flower Power, así como numerosas fiestas y actividades durante toda la temporada. Además de las actuaciones musicales en directo y estas fiestas temáticas, acompañados del ritual de la puesta de sol, el arte también tiene un lugar especial en Atenas Playa. Este año, cuentan con la exposición de "Las Musas" de Antonio Mota y esculturas de Pedro Barberá.

En su zona de beach club no pueden faltar las camas balinesas, hamacas y un servicio de restauración, así como otro tipo de actividades que podrás consultar en sus redes sociales. Todo ello, junto a la zona de su piscina con vistas al mar.

Amares, la niña pequeña de Atenas

Bajo la dirección de Atenas Playa, podrás descubrir este restaurante en la zona del Complejo Atlántico, concretamente en la calle Esturión. Un espacio más íntimo, con una carta muy sugerente y unas vistas al mar maravillosas. El concepto gastronómico de Amares es sencillo: buena comida con productos de proximidad y una elaboración muy cuidada.

Bajo la dirección del jefe de cocina, José Carbonell, se ofrece una carta en la que se fusiona la cocina tradicional con un toque de vanguardia. Platos basados en los productos del mar, sin olvidarse de los arroces ni de la tierra a la brasa. Todo ello acompañado de los mejores vinos de la tierra.