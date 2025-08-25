La playa de Cádiz donde podrás participar en el último concurso de castillos de arena del verano

La tercera edición de Castillos de Arena de la Fundación Cajasol acogerá el último de sus concursos veraniegos este miércoles, 27 de agosto, a partir de las 11:30 horas. La playa de El Buzo, en Vistahermosa (El Puerto de Santa María) será el escenario perfecto para dar rienda suelta a tu creatividad y participar en el concurso de castillos de arena.

Se trata de una actividad veraniega, gratuita y sin carácter competitivo, dirigida a fomentar la creatividad, la convivencia familiar y la diversión junto al mar, donde los niños y niñas podrán demostrar su imaginación construyendo castillos y figuras de arena en un ambiente de juego y compañerismo.

Las inscripciones se realizarán directamente en la playa, una hora antes del inicio del concurso. Esta cita forma parte del circuito estival que la Fundación Cajasol organiza en diversas playas de la provincia durante los meses de julio y agosto. Una actividad que la Fundación Cajasol pone en marcha en nuestro litoral con la colaboración de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz y el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Los participantes optarán a distintos premios: el primer premio consiste en una entrada VIP para Aqualand Bahía de Cádiz, mientras que el segundo y tercero serán sendos lotes de regalos. Además, todos los grupos participantes recibirán un obsequio por su participación.

El teniente de alcalde de Playas, Jesús Garay, ha señalado que “este concurso ya se ha consolidado como una cita muy especial dentro del verano portuense, porque convierte la playa en un espacio de convivencia, imaginación y diversión en familia. Desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa de la Fundación Cajasol que, además de promover la creatividad de los más pequeños, contribuye a que nuestras playas se llenen de vida, alegría y experiencias compartidas”.

La jornada promete ser un plan único para disfrutar del verano en familia, crear recuerdos junto al mar y hacerlo en un entorno seguro y accesible para todos. La Fundación Cajasol invita a portuenses y visitantes a acudir a la Playa de El Buzo para pasar un buen rato en familia o con amigos, garantizando una divertida experiencia para niños y mayores durante estas vacaciones de verano.