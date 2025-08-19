Esta playa de El Puerto tiene su propio parque acuático en mitad del mar donde podrás saltar y deslizarte por toboganes

La diversión está asegurada cuando vas a un parque acuático en verano, pero si éste está en mitad del mar la sensación de divertirte en plena libertad aumenta. Esto es lo que sucede en la playa de Las Redes, en El Puerto de Santa María, donde a diario se escucha desde la orilla las risas y gritos de quienes participan en esta gymkana flotante.

Así que, si estás aburrido de hacer siempre lo mismo y, además, el calor extremo de estos días comienza a limitar tus planes, ¿a qué esperas para divertirte en mitad del mar? Actiba Sea Park ofrece esta divertida actividad en horario de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Niños y mayores podrán participar de esta actividad.

Se trata del único parque acuático flotante de la Bahía de Cádiz y está formado por más de 20 módulos unidos entre sí, en los que podrás saltar, escalar y deslizarte por toboganes refrescante en el mar. Cuenta con socorristas y para poder participar en esta actividad es obligatorio el uso del chaleco salvavidas.