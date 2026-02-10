La chiclanera Lucycalys recupera energías antes de su actuación en Benidorm Fest 2026 disfrutando de este plato típico de Cádiz

La cantante chiclanera, Lucía Sánchez, conocida artísticamente como Lucycalys, está a punto de arrasar este martes, 10 de febrero, en la semifinal de Benidorm Fest 2026. ¿El objetivo? Hacerse con un puesto en la final con su tema ‘T Amaré’, junto al productor isleño Tony Grox.

El Benidorm Fest celebra su quinta edición los días 10, 12 y 14 de febrero, correspondientes a sus dos semifinales y a la final. Sin embargo, a diferencia del año anterior, el ganador de este certamen musical no acudirá a Eurovisión, tras la retirada de la participación de España por la inclusión de Israel en el certamen.

En esta primera semifinal de este martes, Lucycalys y Tony Grox, lucharán por hacerse con un puesto para la final. Los artistas, que ya se encuentran en tierras alicantinas, ultiman todos los detalles para deleitar con su espectáculo. Tanto es así que, para recuperar energías, el Hotel Don Pancho, quisto tener un detalle con la cantante chiclanera preparándole un puchero que le recordara a su casa.

Tal y como podemos ver en el vídeo, la joven entró en el comedor y se sorprendió al descubrir que le habían preparado uno de sus platos favoritos. “Puchero de Lucy Calys de Garbanzos”, un plato perfecto para la joven que confesó “estar bajita de energía” y con el puchero recuperaría toda la fuerza.

Tándem gaditano

El productor, compositor y DJ Tony Grox (de San Fernando) y la cantante Lucycalys, de Chiclana, "en común tienen sus raíces flamencas, que Tony Grox fusiona con la vanguardia electrónica, mientras Lucycalys entreteje el pop con el flamenco moderno de sus canciones", detalla la web de RTVE dedicada al Benidorm Fest.

Ambos se presentan al festival con ‘T amaré’, definido como un “mensaje universal al amor, y que puede dedicarse a la amistad, a un familiar, pareja o cualquier persona que sea un refugio para alguien. Es una declaración cálida, directa y honesta que cada persona puede hacer suya”. El origen del tema se sitúa en una ocurrencia espontánea de uno de sus compositores, Pula. Desde esa base, el propio Pula y Tony Grox fueron completando la estructura musical y el desarrollo del concepto. Los intérpretes encuadran la canción “dentro del pop mainstream contemporáneo, enriquecido con matices flamencos. Este tema transita desde lo más íntimo, a un cierre que evoca al espíritu colectivo y a la alegría”.