Cinco planes en Cádiz que no te puedes perder este fin de semana

En la provincia de Cádiz lo que nunca faltan son planes. Los fines de semana se convierten en el excusa perfecta para descubrir nuevos rincones, probar restaurantes nuevos, visitar algunas de sus playas, museos o simplemente recorrer las simbólicas calles de sus diferentes municipios. Cada uno de ellos cuenta con alguna característica que lo hace especial y atractivo para el visitante, convirtiendo así a la provincia gaditana como uno de los destinos más buscados por los españoles.

Si todavía no sabes qué hacer este finde o te has quedado sin ideas te traemos algunas recomendaciones para disfrutar de planes diferentes para estos días. Música, rutas, recreaciones históricas, deporte y gastronomía son algunas de las propuestas para el fin de semana en Cádiz.

Festival de Música Española de Cádiz

Los amantes de la música están de suerte ya que este viernes comenzó el Festival de Música Española de Cádiz, que se celebrará hasta el 26 de noviembre. En su amplia programación destacan diferentes estilos musicales donde prevalece un repertorio histórico, música antigua y europea pero que se fusiona con estilos como el hip hop, la música electrónica o el flamenco contemporáneo. Durante estos días podrás disfrutar de 42 artistas y 29 programas musicales que se desarrollarán en diferentes emplazamientos de la ciudad gaditana. Puedes conocer la programación completa en este enlace.

Recreación histórica en El Bosque

La sierra de Cádiz vuelve a ser la protagonista del fin de semana con una nueva recreación histórica que no dejará indiferente a nadie. Este sábado 18 y el domingo 19 las tropas napoleónicas llegarán a las calles de este municipio gaditano y se recordará, bajo el lema 'Invasores, la tierra es nuestra', cómo este pueblo gaditano se levantó en armas contra ellos en el siglo XIX. Puedes consultar la programación completa de las actividades en este enlace.

Ruta de platos de cuchara en Rota

Hasta finales de noviembre se está llevando a cabo la IV Ruta Gastronómica de Platos de Cuchara en Rota. Los bares y restaurantes ofrecen durante estos días unos guisos específicos para sus clientes para que conozcan la gastronomía local. Algunos de los bares y guisos que podrás probar durante estos días son: Tapaboca Bar Gourmet (garbanzos y calabaza andalusí con toques árabes), Mesón Alicantino (menudo), Desakato (menudillo de pollo), Panadería San Antonio (menudo roteño con garbanzos del Bucarito), la Tripona (papas con choco) y la Moderna (berza roteña), entre otros establecimientos.

Sancti Petri SUP Race

La playa de Sancti Petri en Chiclana acoge este sábado la tercera edición de Sancti Petri Sup Race, una prueba que forma parte del circuito 'Chiclana Wind & Waves' que consta de cinco a lo largo del año. Esta competición forma, que forma parte del Circuito Andaluz de SUP RACE de Costa del SUP, será Copa de España Beach Race y en ella participarán deportistas en varias categorías.

Jornadas Medievales Chiclana

Este sábado Chiclana volverá a la Edad Media convirtiendo los Jardines de Urbisur en un poblado medieval. De esta forma, el público asistente a estas actividades, que se están llevando a cabo en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, podrán disfrutar de animaciones y espectáculos relacionados con la Edad Media. Habrá combates medievales, música, exposiciones de armas y armaduras y muchas más actividades relacionadas con lo medieval.