La playa de Sancti Petri en Chiclana acoge este sábado una prueba de SUP

Atrás han quedado las ráfagas de viento y lluvia propias del temporal que ha azotado en las últimas semanas a Cádiz. Parece que el veroño ha regresado a la provincia y las playas gaditanas vuelven a ser los lugares ideales para disfrutar del sol y las agradables temperaturas de estos días.

La costa gaditana cuenta con parajes maravillosos en los que podrás pasear y disfrutar de una jornada de playa relajada. Más allá de darte un chapuzón, ahora es tiempo de practicar deportes de agua como el surf, kitesurf, windsurf o SUP. En días en los que el mar está en calma los amantes del remo se animan a surcar las aguas gaditanas.

Uno de los lugares más atractivos para esta práctica deportiva es Sancti Petri. Cuando no hay corrientes ni oleaje, las aguas de esta playa de Chiclana se puede hacer una ruta en SUP para disfrutar del entorno marítimo del Castillo de Sancti Petri, así como de la Punta del Boquerón y el Caño y marismas de Sancti Petri.

Tal es su atractivo que este sábado 18 de noviembre las aguas de Sancti Petri acogerán la tercera edición de la Sancti Petri Sup Race. Esta prueba, organizada por la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), Novojet y el Club Barrosa Sup, en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación Provincial; forma parte del circuito ‘Chiclana Wind & Waves’ que consta de cinco a lo largo del año.

El turismo y el deporte van de la mano en este municipio gaditano, sobre todo en lo referente a los deportes acuáticos ya que Chiclana acoge durante el año varias pruebas para el Campeonato de España. En esta ocasión, esta competición de SUP en Sancti Petri, que forma parte del Circuito Andaluz de SUP RACE de Costa del SUP, será Copa de España Beach Race y en ella participarán deportistas en varias categorías.

Programa SUP RACE