Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz celebrará una carrera de montaña de 12 kilómetros de recorrido entre paisajes espectaculares

La Sierra de Cádiz volverá a contar con un nuevo evento deportivo este fin de semana. Será este domingo, 18 de enero, cuando la II Trail Villa de El Bosque reúna a 1.200 deportistas dispuestos a recorrer los 12 kilómetros y unos 300 metros de desnivel entre paisajes espectaculares. Un evento deportivo en el que no solo se disfrutará de la carrera, también generará un increíble ambiente en El Bosque, permitiendo así disfrutar del encanto de este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz.

La Diputación, el Ayuntamiento y los clubes Trotones y Rompecaminos se han unido para organizar este acontecimiento deportivo al que ya se han apuntado 1.200 personas -el cupo de inscripciones se ha cubierto- y al que está invitada a participar toda la ciudadanía gracias a las actividades paralelas. Una “fiesta por todo lo alto” en la que habrá sorteos, actuaciones musicales, reconocimientos a deportistas locales, barra para recaudar fondos y actividades para animar al público de todas las edades.

El Bosque apuesta por el deporte

Esta prueba deportiva de montaña genera una gran expectación y entusiasmo, pues El Bosque vuelve a apostar por el deporte en la naturaleza. De hecho, Vanesa Beltrán, diputada provincial, aseguró que esta prueba “es mucho más” que una competición deportiva, porque es un “impulso turístico” y “un revulsivo” para el municipio y la comarca de la Sierra de Cádiz”. Unas 3.000 personas, entre deportistas, familiares y visitantes se esperan en la localidad este fin de semana. También es una “apuesta clara por el deporte, por la salud y por el respeto hacia la naturaleza, que se inculca desde los más pequeños hasta los más mayores”.

También el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, ha animado a disfrutar del ambiente que se generará en torno a esta carrera de montaña “pensada para todos los públicos” y en la que “deporte, compañerismo y cuidado a la naturaleza” se dan la mano para celebrar un evento único.

Detalles de la II Trail El Bosque

En cuanto a los detalles técnicos de la carrera, José Ramírez, del Club Trotones, se ha encargado de aportar más detalles. La salida y meta estarán ubicadas en el entorno de la plaza de toros. Habrá dos modalidades, trail y senderismo, y competirán atletas en varias categorías. La de adultos discurrirá sobre un trazado de 12 kilómetros, mientras que la de juveniles y cadetes completarán un recorrido de 2 kilómetros. Las categorías infantiles, alevín, benjamín, pitufos y pañales correrán 1.000 metros, 500, 400, 300 y 100 metros, respectivamente.

Habrá premios para los 3 primeros clasificados y clasificadas de la prueba general, así como trofeos y medallas en otras categorías. Además, todos los corredores que finalicen la prueba recibirán un obsequio.