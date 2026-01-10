El pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz celebrará la primera carrera de montaña del 2026: un recorrido de un espectáculo paisajístico y natural en 15 kilómetros

Enero le da la bienvenida a un nuevo calendario de eventos este 2026. Entre festejos y citas gastronómicas, uno de los eventos que no pueden faltar en la provincia de Cádiz son los deportivos. En esta ocasión, Villaluenga del Rosario será el primer municipio gaditano en celebrar la primera carrera de montaña de este 2026, siendo también la primera que se celebra de su modalidad en Andalucía.

La prueba deportiva de este año supone la decimocuarta edición y se desarrollará este domingo, 11 de enero, a las 10:00 horas. Así lo anunciaron el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, junto al alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, y del responsable deportivo de la prueba, Alex Timaure.

Los promotores de esta prueba deportiva cifraron en 700 las personas participantes en esta ‘trail’ –modalidad de carrera que fusiona correr por terrenos naturales con el recorrido en el entorno del municipio-, si bien la asistencia total al evento alcanza las 3.000 personas, incluyendo a público, familiares de los participantes y visitantes.

En este sentido, el retorno económico que aporta a Villaluenga y a otras localidades vecinas se estima que es de unos 300.000 euros, según la organización. En palabras del diputado Antonio Aragón, la prueba aportará un importante impulso económico para restaurantes, hoteles y comercios de esta parte de la Sierra de Cádiz, con el que se dinamiza la economía de manera significativa.

Una 'trail' de Andalucía

Durante la presentación, el alcalde de Villaluenga incidió en que las 14 ediciones que cumple la Trail Urbana de Villaluenga la consolidan a nivel andaluz, puesto que los corredores proceden de distintos puntos de la comunidad autónoma. “No estamos hablando de una carrera más, sino del mejor escaparate para dar a conocer el paisaje y la naturaleza de Villaluenga a lo largo de los 15 kilómetros de esta ‘trail’”, a lo largo de los cuales, ha explicado el alcalde, se puede disfrutar “de los espectaculares paisajes” del territorio, al atravesar tanto suelo urbano como suelo rural.

Por ello, Antonio Aragón también puso el acento en el impacto turístico de la convocatoria que, en su opinión, “promociona a la provincia de Cádiz como un destino atractivo y sostenible los 365 días del año”. Hay que tener en cuenta que la XIV Trail Urbana de Villaluenga tiene lugar en pleno mes de enero, tradicionalmente una de las temporadas más bajas para el sector turístico gaditano. El director de la carrera ha destacado también su importancia turística, porque la cantidad de personas a las que atrae la cita deportiva supone “triplicar o cuatriplicar” la población habitual de Villaluenga. Si bien la localidad organiza más ‘trails’ a lo largo del año, esta prueba supone su “carrera estrella” por el número de corredores.

Los promotores han invitado a todas las personas interesadas a asistir para contemplar el evento este domingo 11 de enero, y como dice Moscoso, comprobar como “un pequeño municipio de la provincia de Cádiz, el más pequeño, es capaz de organizar grandes eventos, en este caso, como pruebas deportivas”.