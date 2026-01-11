Esta ruta de senderismo te lleva al pico más alto del Balcón de los Pueblos Blancos de Cádiz y a unos restos arqueológicos de la prehistoria

Si este fin de semana quieres irte de ruta, toma nota de esta que te proponemos hacer en El Gastor, conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos de Cádiz. Esta ruta de senderismo, que recomienda el Ayuntamiento de El Gastor, te dará la posibilidad de ascender al elemento más singular de este pequeño pueblo de Cádiz: el Tajo Algarín. Además, junto a este se puede acceder también a las Grajas, constituyendo ambos unos islotes calizos jurásicos que se asemejan a dos torres defensivas.

A medio camino nos encontraremos claros vestigios arqueológicos. El lugar escogido para el inicio de la marcha es el Parche, situado en la parte alta del pueblo, de donde sale un carril en buen estado que nos sirve de guía para adentrarnos en los pinos, principio de nuestra ruta y que está formada por una serie de coníferas cuya principal función es la fijación de la tierra en épocas de grandes lluvias torrenciales. Nada más terminar este carril y casi perpendicular a él se une a ora variante que proviene de la carretera local El Gastor- Carretera de Ronda, yendo a la zona denominada Los Algarrobales.

Frente al cruce existe una cancela que nos introduce en el espacio natural de El Tajo Algarín. Aquí podrás hacer una pausa en el camino y recuperar fuerzas para continuar subiendo las pendientes que encontrarás a tu paso. Tras cruzar una cancela verde y accediendo a una parcela privada, el carril está muy pedregoso y la pendiente toma un tanto por ciento elevado, pues en unos metros de recorrido se sube más de 100 mts. de altitud. Desde aquí podrás contemplar hacia el Este las Alcubrías altas, a arroyo del Baño, la Donaira, sierra Malaver y término de Ronda.

Así aparecen al Norte y Noroeste el valle del Guadalporcún; Algodonales y El Gastor; las lomas decoradas de geométricos olivares de tonos muy diversos; el pueblo de El Gastor con la belleza de sus calles, tejados de tejas árabes, etc. Unos metros más adelante hay una angarilla del cortijo de la Sierra y pidiéndole permiso al dueño para cruzar sus terrenos, podrás ir a un lateral del cortijo que te llevará a un descanso. Cruzándolo en línea recta nos encontramos la "Tumba del Gigante", un dolmen de corredor, vestigio de las culturas prehistóricas ubicadas en tierras gastoreñas. Estos restos arqueológicos pertenecen a la Edad de Bronce y está formado por lozas de más de 3 metros de altura, un pasillo de 12 metros y su cámara de casi 4 metros.

Una tumba megalítica en plena naturaleza

Según algunos historiadores, el dolmen del Charcón es una tumba megalítica de corredor con cámara ensanchada descubierta en el año 1975 y que cuenta con unos 6.000 años de antigüedad. Varias de las grandes losas del techo se han mantenido en su posición original, además, el corredor tiene una longitud de 9 metros y una altura máxima de 2 metros. Es conocido por el Dolmen del Gigante porque por el tamaño de sus piedras se cree que enterraban a seres mitológicos. De hecho, cuando se descubrió se encontraron cabezas de hacas, flechas y restos de cerámica en su interior.