Así es la romería de este pequeño pueblo costero de Cádiz: una tradición que comenzó en el siglo XVI y que se celebra en los pinares del Colorado

Desde el siglo XVI, los feligreses de Conil acompañan a su patrón en romería cada vez que llega San Sebastián. Una comitiva de origen religioso, que en la actualidad congrega a más de 20.000 personas en una fiesta que dura hasta el anochecer en los pinares del Colorado.

La Romería de San Sebastián de este 2026 será el próximo domingo, 18 de enero, como así lo ha anunciado la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, junto a la delegación municipal de Fiestas, Catalina Almazo. El cartel de este año es obra del conileño Alfonso Pérez, que ha elegido una foto de Francis García, en la que se puede apreciar la imagen de San Sebastián en el camino de la romería, acompañado por los romeros y romeras.

Para mantener viva esta tradición local, los vecinos de la localidad y visitantes podrán disfrutar de un día de convivencia y disfrute en un entorno natural único. El desarrollo de la romería será igual que en años anteriores, en cuanto al recorrido y horarios. Por lo que el recorrido será el siguiente: calle Padre Ramírez, calle Prieta, calle San Sebastián, rotonda El Punto, Rosa de los Vientos y caminos rurales hasta llegar a El Colorado. De esta manera, las calles de la localidad se llenarán de colorido gracias a las carretas engalanadas con flores, guirnaldas y farolillos que irán acompañadas por los romeros.

La jornada se iniciará sobre las 09:00 horas con la celebración de la Santa Misa en honor al Patrón en la parroquia Santa Catalina y, posteriormente, se comenzará la romería hasta El Colorado, contando con una comitiva formada por caballistas y romeros.

Tras la carreta del Patrón le siguen varias carretas engalanadas con flores, guirnaldas, mantones, farolillos, y encajes de colores. En su interior romeros ataviados a la andaluza, van cantando sevillanas, rumbas... Remolques, caballistas procedentes de diversos puntos de la provincia y carros agrícolas adornados con motivos florales y otros adornos, cierran el cortejo. Un día en el que se podrá disfrutar del campo, de los amigos, del cante y del baile sin olvidar la devoción religiosa.