Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz celebrará una marcha ciclista de montaña con 47 kilómetros de recorrido rodeado de naturaleza y vistas espectaculares

Gran evento deportivo el que se espera este domingo, 25 de enero, en Barbate. Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz no solo se le conoce por ser uno de los lugares donde se come el mejor atún rojo de almadraba, también porque reúne a los apasionados del deporte en cualquiera de su áreas. Ya sea surf, senderismo o ciclismo, Barbate es uno de los municipos gaditanos donde disfrutar del deporte en un entorno natural de ensueño.

Los paisajes del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, fusionados con el azul del Atlántico que rompe en sus elevados acantilados, invitan a disfrutar del deporte en cualquiera de sus modalidades. En esta ocasión, más de 300 plazas reunirá la Ruta MTB Barbate 2025, una marcha ciclista de montaña que propone una experiencia asequible en formato paseo para disfrutar del entorno natural de Barbate y de los paisajes del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

Esta cita, que se lleva celebrando desde el año 2021, sigue ganando presencia en el calendario deportivo local y provincial. La edición de 2026 tendrá lugar este domingo 25 de enero, con salida en Barbate. La prueba ofrece un recorrido de 47 kilómetros para bicicleta de montaña, diseñado para pedalear en grupo y vivir una jornada de deporte al aire libre, con un cupo limitado a 300 participantes, por lo que se recomienda formalizar la inscripción con antelación según indique la organización.

Con naturaleza, senderos y vistas características de la costa de La Janda, la Ruta MTB Barbate es un plan perfecto para quienes buscan empezar el año con actividad, combinando ciclismo y escapada, y con la oportunidad de conocer un espacio protegido de gran valor paisajístico a pocos minutos del Atlántico.