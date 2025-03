Paz Padilla explica en TikTok cómo es el Carnaval Chiquito en Cádiz: "Se comparte y se convida"

Para aquellos que no han tenido bastante con diez días de carnaval, ni siquiera la lluvia les frena para disfrutar del Carnaval Chiquito, también llamado de los ‘jartibles’. Este carnaval en la calle se vive cada año en Cádiz con mayor efusividad, como si fuera uno de los días fuertes, a pesar de que comenzara esta tradición para comerle otro domingo a la Cuaresma.

Este pasado fin de semana, dando la lluvia algo de tregua, se ha vivido un buen ambiente en el casco histórico gaditano gracias a las agrupaciones que se reparten por las calles y plazas de Cádiz. Así, interpretan su repertorio ante un público algo menos numeroso que durante el carnaval oficial. De manera que, es una buena oportunidad para escuchar la gracia y el humor de estas agrupaciones de una manera más tranquila.

La presentadora y humorista gaditana, que ha disfrutado al máximo de los Carnavales de Cádiz de este año, también quiso despedirse de esta fiesta de Interés Turístico Internacional con los suyos. A través de TikTok, le ha mostrado a sus seguidores cómo es el Carnaval Chiquito en Cádiz, destacando que “por la noche viene mucha gente de afuera”.

Ataviada con gafas de sol, peluca y gorra, la presentadora gaditana quiso “disimular un poco porque no me dejan escuchar las chirigotas que es lo que a mí me gusta”. Así que, como ya hiciera durante el sábado de Carnaval y el resto de los días, Paz Padilla prefirió pasar desapercibida para disfrutar de las coplas con más libertad.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, la gaditana va explicando en qué consiste el Carnaval Chiquito y va mostrando cómo se vive el ambiente en la calle. “El coro va en carroza y cantan 40 personas. También salen las chirigotas y los hijos cantan con ellos”. Sobre el ambiente en las calles hay algo que le gusta: “se comparte y se convida”. Además, “no hace falta salir en una agrupación para tener ganas de cantar y de bailar”. La lluvia ha sido la gran protagonista de este año, pero “en cuanto deja de llover, la gente sale a escuchar carnaval”, señala Paz Padilla.

Reacciones de sus seguidores

Hace unos días la presentadora compartió con sus seguidores cuál era la pastelería de Cádiz de toda la vida a la que iba y sus dulces favoritos. Una recomendación que ha vuelto a destacar en este vídeo y que sus seguidores no han pasado por algo. “¿Alguien sabe dónde está esa pastelería? Me harías la mar de feliz”, le comenta una usuaria de TikTok.

Sobre el Carnaval Chiquito las reacciones tampoco se han hecho esperar y la presentadora ha recibido comentarios de todo tipo. “Esto sí que es un vídeo enseñando lo que es el veradero Carnaval de Cádiz” o “gracias por dar visibilidad a nuestro Carnaval”, son algunos mensajes que ha recibido Paz Padilla de sus seguidores.