Navidad rural en estas pedanías de Vejer: alumbrados navideños, buñueladas, zambombas y Cabalgatas de Reyes

El espíritu de la Navidad iluminará un año más las pedanías rurales de Vejer de la Frontera. Además, este pueblo de Cádiz contará con una amplia programación navideña para que puedas disfrutar en diciembre y enero de un sinfín de actividades, extendiéndose hacia sus núcleos rurales.

Los Naveros, La Muela, Cantarranas y El Palmar cuentan con alumbrado navideño, marcando un hito en nuestra apuesta por llevar la decoración festiva a todos los rincones de Vejer. Así que estas navidades Vejer brillará más que nunca, no solo por las calles de su casco histórico, también en las pedanías rurales cercanas a este municipio gaditano.

Programación de Navidad

CAÑADA ANCHA

Sábado 6 de diciembre. Merienda navideña y encendido del árbol. A partir de las 19:00 horas. En la Z.V. ‘El Tejar’ (programa aparte)

VARELO-EL CAÑAL

Sábado 13 de diciembre y domingo 14 de diciembre. Gran Zambomba ‘Entre Palmas y Villancicos’. Concurso, bingo, degustaciones y actuaciones. Organiza A.V. ‘Los Nísperos’ (programa aparte)

LOS NAVEROS

Martes 6 de enero. Cabalgata de Reyes. Recorrido por la Cañada del Taraje y por las calles de Naveros. A partir de las 13:00 horas. Organiza A.V. ‘Santo Tomás de Aquino’ (programa aparte)

LOS PARRALEJOS

Sábado 6 de diciembre. Encendido del árbol de Navidad y Zambomba. A partir de las 20:30 horas. Organiza A.V. ‘San Antonio de Padua’ (programa aparte)

EL PALMAR

Sábado 20 de diciembre. Buñuelada en centro de barrio. A partir de las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘Santo Domingo de la Calzada’ (programa aparte)

A partir de las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘Santo Domingo de la Calzada’ (programa aparte) Lunes 22 de diciembre. Zambomba junto La Torre . A partir de las 17:30 horas. Organiza A.V. El Palmar (programa aparte)

. A partir de las 17:30 horas. Organiza A.V. El Palmar (programa aparte) Sábado 27 de diciembre. Cartero Real en el Centro de Barrio . A las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘Santo Domingo de la Calzada’ (programa aparte)

. A las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘Santo Domingo de la Calzada’ (programa aparte) Martes 2 de enero. Cartero Real en Casa Isabel . A las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘El Palmar’ (programa aparte)

. A las 17:00 horas. Organiza A.V. ‘El Palmar’ (programa aparte) Viernes 5 de enero. Cabalgata de Reyes por las calles de El Palmar. Salida desde el Pájaro Verde hasta la A.V. ‘El Palmar’. A partir de las 16:30 horas. Organiza A.V. ‘Santo Domingo de la Calzada’ (programa aparte)

CANTARRANAS

Viernes 5 de diciembre. Merienda y encendido del árbol de Navidad. A partir de las 17:00 horas. Organiza la Asociación Sociocultural ‘Kiosco de Chanito’ (programa aparte)

PATERNILLA

Domingo 28 de diciembre. Convivencia navideña: vinito y dulces navideños. Frente al mural junto a Espacio Kuatro. A las 12:00 horas. Organiza A.V. ‘La Paternilla’ (programa aparte)

LA MUELA PATRÍA - LA TORRE