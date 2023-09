El vídeo que muestra una ruta de senderismo en la sierra de Cádiz que nadie conoce

La sierra de Grazalema es uno de los grandes tesoros naturales de la provincia de Cádiz. Discurre por algunos pueblos de la sierra de Cádiz y en estos lugares podrás encontrar rutas y senderos que te invitarán a descubrir las maravillas de este enclave único. Una vez que comienza el otoño, los amantes del senderismo se animan a retomar la rutina de descubrir nuevas rutas durante el fin de semana y conectar de nuevo con la naturaleza.

Saliéndonos un poco de lo rutinario y lo más conocido, te ofrecemos en esta ocasión una nueva ruta que para muchos es desconocida. Se encuentra en la sierra de Grazalema y comienza en el puerto de Boyar, pasando por el puerto de las Presillas. El canal de YouTube, El Mundo de Pirulo, que cuenta con 12.300 suscriptores, ha compartido un vídeo realizando el sendero para que puedas ver por donde tienes que coger y el estado del camino.

"He puesto en valor la ruta más desconocida de la sierra de Cádiz, no la conocía y me he perdido tres veces. He hecho y deshecho varias veces el camino, llevo siete horas sin parar de andar pero espectacular la ruta del sendero del túnel de Coargazal y el arco gótico". Así arranca el creador de contenido el vídeo que verás a continuación para conocer esta ruta que te llevará a descubrir las increíbles formaciones rocosas presentes en el sendero.

Eso sí, "es una ruta complicada y muy poco conocida", avisa el senderista. Hay que bajar el puerto de Boyar, hay una zona de aparcamientos y después de eso tendrás que cruzar una cancela y empezar la ruta siguiendo las indicaciones que facilita en el vídeo de YouTube. Por las imágenes podemos ver que no es una ruta sencilla, que es un camino pedregoso y que lo más aconsejable es realizarla acompañado y con ayuda de GPS.