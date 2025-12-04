Este es el mejor lugar de Cádiz para comer setas: tapas innovadoras y tradicionales por menos de 4 euros

El puente de diciembre es el momento perfecto para conocer las tradiciones, costumbres y, sobre todo, la gastronomía de Benalup-Casas Viejas. Este pequeño pueblo de Cádiz acogerá desde este viernes, 5 de diciembre, las XIV Jornadas Micológicas y Ruta Gastronómica de la Seta, en la que participarán un total de 15 establecimientos con sus creaciones más sabrosas en las que las setas serán las grandes protagonistas.

Hasta este domingo, 7 de diciembre, podrás saborear las tapas elaboradas con motivo de esta ruta gastronómica por un precio de 3,50 euros (sin incluir bebida). Como es habitual, se repartirán tapaportes que podrás sellar en los establecimientos participantes y optar al sorteo de cuatro bonos de 100 euros para gastar en alguno de los bares participantes de la ruta. Para participar en el sorteo tendrás que sellar, al menos, ocho bares (cuatro verdes y cuatro rojos) durante los días que dura la ruta.

Así que, para ir abriendo boca, el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas ha dado a conocer cuáles son las tapas y los establecimientos participantes de esta edición. ¿Serás capaz de probarlas todas?