Este es el mejor lugar de Cádiz para comer setas: tapas innovadoras y tradicionales por menos de 4 euros

Benalup-Casas Viejas celebra la Ruta Gastronómica de la Seta con un total de 15 establecimientos participantes

Este pueblo de Cádiz abrirá sus puertas para que conozcas todos sus monumentos gratis y disfrutes de planes culturales en el puente de diciembre

El puente de diciembre es el momento perfecto para conocer las tradiciones, costumbres y, sobre todo, la gastronomía de Benalup-Casas Viejas. Este pequeño pueblo de Cádiz acogerá desde este viernes, 5 de diciembre, las XIV Jornadas Micológicas y Ruta Gastronómica de la Seta, en la que participarán un total de 15 establecimientos con sus creaciones más sabrosas en las que las setas serán las grandes protagonistas.

Hasta este domingo, 7 de diciembre, podrás saborear las tapas elaboradas con motivo de esta ruta gastronómica por un precio de 3,50 euros (sin incluir bebida). Como es habitual, se repartirán tapaportes que podrás sellar en los establecimientos participantes y optar al sorteo de cuatro bonos de 100 euros para gastar en alguno de los bares participantes de la ruta. Para participar en el sorteo tendrás que sellar, al menos, ocho bares (cuatro verdes y cuatro rojos) durante los días que dura la ruta.

Así que, para ir abriendo boca, el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas ha dado a conocer cuáles son las tapas y los establecimientos participantes de esta edición. ¿Serás capaz de probarlas todas?

Tapa: Setaka Matrioska. BAR EL MERENDERO
1/15 Tapa: Setaka Matrioska. BAR EL MERENDERO / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Ravioli crujiente de setas y pato confitado. HOTEL FAIRPLAY GOLF & SPA RESORT
2/15 Tapa: Ravioli crujiente de setas y pato confitado. HOTEL FAIRPLAY GOLF & SPA RESORT / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Tosta de boletus conjamón serrano y crema de champiñones. BAR LA PISCINA-BENALUP BURGUER
3/15 Tapa: Tosta de boletus conjamón serrano y crema de champiñones. BAR LA PISCINA-BENALUP BURGUER / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Wok de noodles con retinto y angula de monte. CÁ FARAÑA
4/15 Tapa: Wok de noodles con retinto y angula de monte. CÁ FARAÑA / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Garbanzo de monte, potaje de garbanzos con setas silvestres. LA CANTINA DEL ESTADIO
5/15 Tapa: Garbanzo de monte, potaje de garbanzos con setas silvestres. LA CANTINA DEL ESTADIO / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
El timbal del Coscorrón. BAR EL COSCORRÓN
6/15 El timbal del Coscorrón. BAR EL COSCORRÓN / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tosta de la muerte. BODEGÓN JC
7/15 Tapa: Tosta de la muerte. BODEGÓN JC / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Ibéricos con toque de níscalo. PEÑA AMIGOS DEL REAL MADRID
8/15 Tapa: Ibéricos con toque de níscalo. PEÑA AMIGOS DEL REAL MADRID / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Delicias de setas. VENTA MIRACIELOS
9/15 Tapa: Delicias de setas. VENTA MIRACIELOS / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Tu mundo en una patata. RESTAURANTE EL TATO
10/15 Tapa: Tu mundo en una patata. RESTAURANTE EL TATO / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Cuscús del califato marino con setas del sur. BAR AL-ANDALUS
11/15 Tapa: Cuscús del califato marino con setas del sur. BAR AL-ANDALUS / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Lasaña de boletus. RESTAURANTE LA FÁBRICA
12/15 Tapa: Lasaña de boletus. RESTAURANTE LA FÁBRICA / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Pulled Bao. KAU KAU
13/15 Tapa: Pulled Bao. KAU KAU / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Bocado del bosque. PIZZERÍA SAN JUAN
14/15 Tapa: Bocado del bosque. PIZZERÍA SAN JUAN / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas
Tapa: Crujiente de boletus y verduras de la Janda. HOSTAL RESTAURANTE BENALUP GOLF
15/15 Tapa: Crujiente de boletus y verduras de la Janda. HOSTAL RESTAURANTE BENALUP GOLF / Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas

