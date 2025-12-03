Unas jornadas micológicas y una ruta gastronómica de la seta durante el puente de diciembre en este pequeño pueblo de Cádiz

Disfruta del puente de diciembre en un entorno rural y rodeado de naturaleza en el pueblo de Cádiz que tiene puerta de entrada al parque natural de Los Alcornocales. Benalup-Casas Viejas acogerá, del viernes 5 al domingo 7 de diciembre, las XIV Jornadas Micológicas y Ruta Gastronómica de la Seta. La programación de dicha jornada, promovida por la Asociación Micológica y Botánica ‘Los Alcornocales’ y el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, incluye actividades destinadas a todos los públicos, con exposiciones, recreaciones, ponencias, cursos, show cooking, así como actividades infantiles y lúdicas.

Así es la programación de actividades de las XIV Jornadas Micológicas y la Ruta Gastronómica de la Seta:

Viernes 5 de diciembre (08:00 horas): Salida al campo para la recolección de setas que serán expuestas y catalogadas en una carpa ubicada en la plaza del Pijo.

que serán expuestas y catalogadas en una carpa ubicada en la plaza del Pijo. Viernes 5 de diciembre (20:00 horas, Centro Cultural Jerome Mintz): Ponencia ‘Biodiversidad y Micología en la alta montaña de Sierra Nevada’ , a cargo de D. José Gerardo López Castillo, experto micólogo, formador en Salud Pública y Micología y presidente de FAMA. Acto seguido tendrá lugar la inauguración de la exposición micológica.

, a cargo de D. José Gerardo López Castillo, experto micólogo, formador en Salud Pública y Micología y presidente de FAMA. Acto seguido tendrá lugar la inauguración de la exposición micológica. Sábado 6 de diciembre (12:00 horas): Identificación y explicación básica de las distintas familias de las setas de la exposición.

de las setas de la exposición. Sábado 6 de diciembre (12:30 horas, carpa de la Alameda): Curso de fotografía ‘Procedimiento a la Calitipia’ impartido por D. Raúl Casal.

impartido por D. Raúl Casal. Sábado 6 de diciembre (12:30 horas, Alameda): Actividades infantiles y cultivo de setas (autosiembra).

Sábado 6 de diciembre (13:00 horas, Alameda): Demostración gastronómica por el cocinero local Miguel Ángel García ‘Landa’.

Sábado 6 de diciembre (20:00 horas, Centro Cultural Jerome Mintz): Ponencia ‘¿Es posible regular la recolección de setas? Experiencias prácticas en Navarra’ , a cargo de D. Javier Gómez Urrutia, micólogo y educador ambiental.

, a cargo de D. Javier Gómez Urrutia, micólogo y educador ambiental. Domingo 7 de diciembre (12:00 horas): Identificación y explicación básica de las distintas familias de las setas de la exposición.

Domingo 7 de diciembre (12:30 horas, Alameda): Actividades infantiles y cultivo de setas 8autosiembra .

. Domingo 7 de diciembre (13:15 horas, Centro Cultural Jerome Mintz): Showcooking a cargo de D. Agustín ‘Yeye’, restaurador de Cádiz11, de Conil de la Frontera.

En la carpa de usos y recursos, instalada en la Alameda durante el fin de semana, habrá una recreación de horno de carbón y exposiciones de artesanía local, descorche y apicultura. Además, desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre se podrá visitar en el Centro Cultural Jerome Mintz una exposición fotográfica de setas de la madera (lignícolas) en el Parque Natural de los Alcornocales de Juan de Dios Jurado, la exposición ‘Mujeres con M de Micología’ de Celita y la exposición ‘Setas del mar’ de Juan Carlos Vergel. Las citadas muestras estarán abiertas al público en el siguiente horario: de 12:00 a 14:30 horas y de 19:30 a 21:30 horas. La recreación de un jardín botánico con especies autóctonas y setas naturales volverá a instalarse en la plaza del Pijo durante las jornadas y habrá un recorrido gastronómico por los restaurantes participantes en la Ruta Gastronómica de la Seta.