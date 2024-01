Las jarritas glotonas, una merienda diferente en esta cafetería de La Barrosa en Chiclana

Si quieres pasar una tarde de domingo diferente y no se te ocurre ningún plan, desde Cadizfornia te traemos una idea original muy dulce. No hay mejor manera de despedir el fin de semana que merendar en algún sitio con encanto. Tartas de queso, helados, gofres, pasteles o churros suelen ser algunos imprescindibles para las tardes de invierno; acompañados, cómo no, de un buen café.

A nadie le amarga un dulce y mucho menos en las frías tardes de invierno donde te apetece tomar algo caliente. Si este domingo estás paseando por la playa de La Barrosa, en Chiclana, tienes que saber que existen varios varios establecimientos donde pasar un buen rato con amigos mientras disfrutas de una buena merienda. Uno de los lugares favoritos de esta zona es Café del Sur, un local pionero en la provincia por elaborar las famosas jarritas glotonas. Seguramente habrás oído hablar de ellas y, si no es así, te recomendamos probarlas.

Estas jarritas glotonas son batidos elaborados con diferentes sabores, que incluye más ingredientes a esta dulce creación. A estos originales batidos se le añaden conos de helados, piruletas, donuts, nata montada, galletas, chuches, barquillos, etc. Todo ello con un buen chorreón de sirope, tanto dentro de la jarra, como por encima de esta pirámide explosiva para rematar la cuidada presentación.

Este establecimiento cuenta con una amplia terraza techada en el exterior. En su carta no solo ofrecen jarritas glotonas, también podrás encontrar crepes de todos los sabores, café helado, tartas, gofres e incluso cócteles para tomarte algo con amigos. Una variedad de opciones para todos los gustos y endulzarte la tarde. Abren todos los días de 15:00 a 21:00 horas. ¿Te animas a probar estas meriendas glotonas?