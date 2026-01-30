La imaginación y la creatividad volarán alto con este primer concurso de cuentos en Cádiz donde los globos aerostáticos serán los protagonistas

La imaginación y la creatividad a veces vuelan al ritmo de un globo aerostático. Con calma, con suavidad y con un silencio para dejar volar tus ideas unos instantes. Así que como hay historias que nacen para ser contadas y sueños que merecen despegar, Globotur ha organizado el primer Concurso de Cuentos Infantiles ‘Volando Alto’.

Este certamen de cuentos juveniles es una iniciativa que fusiona la literatura con la magia de la aerostación para despertar la creatividad de los más jóvenes. De esta manera, este concurso invita a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años a convertir sus fantasías en relatos, ofreciendo la oportunidad de vivir la experiencia de vuelo más especial de sus vidas.

Y como la imaginación no tiene límites ni fronteras, este concurso busca cuentos originales donde los globos aerostáticos sean los grandes protagonistas. Ya sean aventuras épicas, viajes a mundos imposibles o historias que hablen de libertad y superación, el objetivo es utilizar el cielo como un lienzo en blanco para la creatividad.

Javier Benítez, CEO de Globotur explica que “los globos siempre han sido sinónimo de curiosidad y de mirar el mundo desde otra perspectiva”. En este sentido, “queremos que los niños descubran que la imaginación también es una forma de volar y que una buena historia puede ser el primer paso hacia una gran aventura”.

El primer Concurso de Cuentos Infantiles 'Volando Alto' comenzará el 1 de febrero y el plazo de entrega será hasta 28 de marzo / Globotur

Detalles del concurso

En este primer Concurso de Cuentos Infantiles 'Volando Alto' habrá dos categorías: la A, para pequeños autores de 6 a 10 años y la B, para jóvenes escritores de 11 a 14 años. Los participantes podrán acompañar sus relatos con ilustraciones propias (hasta un máximo de tres), las cuales serán valoradas positivamente por un jurado compuesto por profesionales del ámbito educativo, literario y periodístico. Se premiará especialmente la originalidad y la capacidad de transmitir valores positivos.

En cuanto a los premios, Globotur ha detallado que los ganadores de cada categoría recibirán un vuelo en globo aerostático para el autor y un acompañante adulto, una exhibición de globo cautivo en su propio colegio, compartiendo la magia de ascender en un globo con todos sus compañeros, un lote de libros valorado en 100 euros para seguir alimentando su pasión por la lectura y la publicación de la obra en medios de comunicación y un diploma acreditativo.

Cómo participar

El plazo para enviar las historias estará abierto del 1 de febrero al 28 de marzo de 2026 a las 23:59 horas. Las obras, escritas en castellano, deben enviarse por correo electrónico a volarenglobo@globotur.es. Con esta iniciativa, Globotur, empresa de vuelos turísticos en globo y organizadora de grandes campeonatos nacionales en nuestra provincia, reafirma su compromiso con la cultura y la educación en Andalucía. Tanto es así, que el elma del concurso es "los sueños también vuelan en globo". El fallo del jurado será el 30 de abril y la entrega de premios el 8 de mayo. Podrás consultar las bases completas en este enlace.