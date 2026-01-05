Guía de las Cabalgatas de Reyes Magos en Cádiz, Chiclana, San Fernando, El Puerto y Puerto Real: horarios y recorridos para no perderte ninguna

La víspera de las Cabalgatas de Reyes Magos en la provincia de Cádiz ha estado marcada por el viento y la lluvia a causa de la borrasca ‘Francis’. Tras un fin de semana lluvioso, en el que se han tenido que cancelar actividades previstas con motivo de la llegada de los Reyes Magos, parece que la lluvia dará tregua y permitirá que los más pequeños disfruten del día más mágico del año.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, Cádiz, Chiclana, San Fernando, El Puerto y Puerto Real, entre otros municipios de la provincia gaditana, vivirán su día grande con la celebración de las Cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente.

Cádiz

La ilusión y la magia llegarán a Cádiz este lunes, 5 de enero, cuando Sus Majestades de Oriente recorran las principales calles de la ciudad gaditana. El desfile comenzará a las 17:30 horas, siendo el punto de salida la calle Goya y desde donde continuará por la avenida Cayetano del Toro, Avenida Ana de Viya y la Avenida de Andalucía. A continuación, el desfile llegará a la plaza de la Constitución, antes de adentrarse en el casco histórico por la Cuesta de las Calesas y la plaza de San Juan de Dios, donde está previsto que lleguen a las 20:30 horas.

El desfile de este año estará compuesto por nueve carrozas, cinco de ellas serán las de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Mientras que las otras cuatro carrozas estarán inspiradas en los Superhéroes de Puertas de Tierra, la Catedral de Cádiz: el jorobado de Notre Dame, La Caleta: draga vikinga (carroza inclusiva) y el jardín de hadas de la Alameda Apodaca.

San Fernando

En San Fernando los Reyes Magos de Oriente llegarán este lunes, 5 de enero, a las 11:00 horas, en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al estadio de Bahía Sur. Un año más, los más pequeños y mayores, podrán ver la llegada de los Reyes Magos en helicóptero, horas antes de que se celebre la Cabalgata de Reyes Magos. Posteriormente, tras hacer varias visitas oficiales, recorrerán todos los barrios a bordo de un autobús descapotable a partir de las 12:30 horas.

En cuanto a la Cabalgata de los Reyes Magos de San Fernando será de 17:00 a las 20:00 horas. Comenzará en la avenida de la Constitución, carretera de Camposoto, Luis Milena y Real, hasta llegar a la plaza del Rey, donde se pondrá punto final al recorrido de las 13 carrozas.

Chiclana

Antes de la gran Cabalgata de Reyes Magos, sus Majestades harán un recorrido en coches clásicos por las calles del centro. La comitiva comenzará a las 12:00 horas en la sede Reyes Magos y finalizará en la Sala Box.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, las diez carrozas saldrán del Campo Municipal de Deportes, continuando por las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha y plaza Andalucía. Desde allí, cruzará el Puente de Nuestra Señora de los Remedios, para dirigirse a la Alameda del Río, Plaza, Mendaro, plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y plaza Mayor. El tramo sin ruido será entre las calles Calderón de la Barca y el inicio de la calle Ortega y Gasset.

El Puerto

Doce carrozas recorrerán las calles portuenses este lunes, 5 de enero, repartiendo más de 70.000 kilos de caramelos, de los cuales 30.000 son sin gluten, junto a otros obsequios como juguetes, gusanitos, chucherías, peluches o monedas de chocolate, entre otras sorpresas. La comitiva partirá a las 16:00 horas de la bajada del Castillo, cogiendo rumbo hacia la avenida Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco, Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja, Valdés, Los Toreros, calle de las Espadas, Rotonda del Magisterio, Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, Plaza de la Noria, Avda. del Ejército, Plaza de Toros, Plaza Elías Ahuja, Santa Lucía y Plaza de España. En esta Plaza, de 19.00 a 19.30 horas aproximadamente, tendrá lugar la Adoración del Niño, para proseguir el evento por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado, Nevería y Plaza de Isaac Peral, donde los Reyes saludarán desde el balcón del Ayuntamiento, de 20.15 a 20.40 horas aprox. Finalmente, emprenderán Plaza de Isaac Peral (centro), Larga, Luja, Plaza de Pedro el de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Micaela Aramburu, Bajada del Castillo y Castillo Alfonso X el Sabio, desde donde se despedirán, entre las 21.30 y las 21.45 (aprox.), rodeados de un gran espectáculo de fuegos artificiales.

La Cabalgata discurrirá, al igual que en años anteriores, con sonido reducido desde la intersección de la calle Santa Lucía a la esquina de la calle Valdés, en atención a las personas con hipersensibilidad auditiva, cumpliendo así el compromiso adquirido con la Asociación Autismo Santa María. Además, habrá una zona reservada en la Plaza Isaac Peral para que niños y personas con diversidad funcional puedan disfrutar más cómodamente de la Cabalgata y el saludo de los Reyes desde dicho emplazamiento. También se dispondrá en la Plaza de una zona para las personas con discapacidad.

Puerto Real

Puerto Real también vivirá una de las tardes más esperadas del año con la Cabalgata de los Reyes Magos. Llegarán en helicóptero a las 17:00 horas a la Puntilla del Muelle, y la cabalgata partirá desde la Ribera del Muelle, junto al ambulatorio, y seguirá por las calles Ancha, San Ignacio, Sagasta y La Plaza. Habrá zonas de inclusión y accesibilidad: sin sonido desde la calle Ribera del Muelle hasta el Teatro Principal.