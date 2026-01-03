Estos son los pueblos de Cádiz donde podría nevar el Día de Reyes: una estampa invernal que pondría el broche final a la Navidad

Aunque sea difícil de imaginar, en la provincia de Cádiz también suele nevar. Al menos, como algo excepcional. Los primeros copos cayeron en la Sierra de Cádiz antes de la Navidad y, ahora, parece que este 2026 también viviremos una estampa invernal donde podremos disfrutar de la nieve en algunos puntos de la provincia gaditana con motivo de la llegada de la borrasca 'Francis'.

Según las previsiones de la Aemet, el lunes 5 de enero, la cota de nieve se situará en torno a los 900 metros y habrá lluvias intensas y frío ártico. A partir de ese día se espera que la nieve llegue a las cumbres más elevadas de la Sierra de Cádiz, aunque se estima que esto suceda el Día de Reyes y el miércoles, 7 de enero. Habrá que estar atentos para ver si finalmente las previsiones de la Aemet se cumplen durante esta semana.

De ser así, pueblos como Grazalema o Villaluenga del Rosario, pondrían el broche final a la Navidad con una estampa invernal inolvidable. En el caso de Grazalema, se esperan mínimas de -2 grados y máximas de 7 grados, para el 6 y 7 de enero. El pueblo de Cádiz donde más llueva de España podría dejar imágenes de postal navideña durante estos días. También se prevé que suceda lo mismo en Villaluenga del Rosario, donde también se esperan mínimas de -2 grados y máximas de 6 grados.