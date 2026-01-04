La Gran Cabalgata pone broche de oro a la programación navideña chiclanera

La noche más esperada por los más pequeños -y también por muchos adultos- está a punto de llegar. Mañana, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a recorrer las calles de Chiclana en una Cabalgata que promete llenar la ciudad de magia, música y sonrisas y que pondrá broche de oro a una intensa y completa programación de actividades.

Melchor, Gaspar y Baltasar ultiman ya los preparativos para una tarde en la que todo está pensado para que la ilusión sea la gran protagonista. Carrozas, pasacalles, animación y toneladas de caramelos marcarán un desfile que nuevamente congregará a miles de chiclaneros a lo largo de todo su recorrido.

Esta esperada cita comenzará a las 17.00 horas, estrenando salida: el Campo Municipal de Deportes, desde allí la comitiva acometerá una primera parte por varias vías de La Banda, como serán las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha y Plaza Andalucía.

Desde allí, cruzará el Puente Nuestra Señora de los Remedios y ya en El Lugar, seguirá su camino por la Alameda del Río, Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y Plaza Mayor. Una vez en la Plaza Mayor, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se presentarán a todos los asistentes desde la tribuna oficial, colocada en el Escenario Real.

Este año, la cabalgata volverá a contar con un tramo sin ruido, pensado especialmente para quienes padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA), sensibilidad sensorial, o movilidad reducida, y que se sitúa entre las calles Calderón de la Barca y el inicio de la calle Ortega y Gasset, tal y como ya se hiciera en los dos últimos años. Además, también habrá un espacio inclusivo para las personas con movilidad reducida, que estará ubicado en la calle La Plaza.

Esta Cabalgata de la Ilusión estará compuesta por diez carrozas. En concreto, serán las tres de los Reyes Magos, la de la Estrella de Oriente, la del Cartero Real, una de las Chiclaneras y las restantes se presentarán bajo la temática Poblado, Érase una vez, Caperucita Roja y Chuches. En todas ellas participarán más de un centenar niños y niñas y repartirán algo más de 9.000 kilos de caramelos.

Otras actividades

Sin embargo, antes de este desfile, sus majestades han dejado un hueco en su compleja agenda para dejarse ver en el tradicional itinerario que realizan en coches clásicos por las calles del centro de la ciudad, una actividad que está prevista a las 12.00. Posteriormente, a las 13.30 horas, se trasladarán hasta la Sala Box, donde participarán en la entrega de regalos del sorteo de las cartas entregadas al Cartero Real.

Por otra parte, el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, ha agradecido el gran trabajo que se está realizando “desde diversas delegaciones del Ayuntamiento para que esta cabalgata se desarrolle dentro de la normalidad y todo salga a pedir de boca. Es una labor conjunta y en equipo, porque de otra forma no podría salir todo como está saliendo y demostrado queda en el buen desarrollo de lo que llevamos de Navidad hasta el momento”.

También ha querido destacar la importancia de este desfile, “porque llega para cerrar esta Navidad. Queremos que la ciudadanía disfrute hasta el último momento y por eso, desde el Ayuntamiento y desde la Asociación de Reyes Magos, a la que tenemos que agradecer el gran trabajo que realiza, vamos a darlo todo para que los más pequeños y pequeñas de la ciudad sean felices con esta llegada de los Reyes Magos”.