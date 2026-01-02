Sus Majestades los Reyes Magos ya están en Chiclana, donde les espera una agenda repleta de eventos. Su primera parada ha sido el Ayuntamiento, donde esta mañana, acompañados de la Estrella de Oriente y el Cartero Real, han sido recibidos solemnemente por el alcalde, José María Román; el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, así como por representantes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, encabezados por su presidente, Juan Jesús Sánchez. En este acto, el regidor chiclanero les dio la bienvenida y les hizo entrega de las llaves de la ciudad.

José María Román mostró su alegría por poder realizar esta recepción, debido a que se trata de un momento “muy dulce, muy bonito y muy emotivo, ya que es muy importante para los niños y niñas de Chiclana que sus Majestades estén aquí”. Además, desveló que esta entrega de llaves se realiza para que los Reyes Magos tengan todas las facilidades posibles para dejar todos los regalos en cada uno de los hogares del municipio.

“La ciudad ha trabajado durante 2025 y ahora le corresponde a cada personas, papás, mamás, niños y niñas, recibir sus regalos por el buen comportamiento, por los estudios y por portarse bien en casa”, declaró el alcalde, confiando en que la noche del 5 al 6 de enero, “sean mágica también para sus Majestades y para todos los pequeños y pequeñas, para que continúen teniendo la cara de felicidad que hoy estamos viendo en esta recepción”.

Agenda Reyes Magos

Tras esta recepción, los Reyes Magos y su Corte tienen previsto descansar un poco tras el intenso viaje y coger fuerzas para las numerosas actividades que les espera estos días.

Así, mañana, sábado 3 de enero, estos participarán en el tradicional Desayuno Mágico, organizado en Bodegas Miguel Guerra, donde saludarán a los asistentes. Por la tarde, a las 18 horas, en el mismo lugar, tendrá lugar la Merienda de la Corte Real con los niños y niñas de la Asociación Síndrome Down y Asociación de personas con autismo.