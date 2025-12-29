La Estrella de Oriente ilumina Chiclana y abre el camino a la ilusión

Chiclana vivió hoy una de sus jornadas más mágicas e intensas de estas fiestas navideñas con los más pequeños de grandes protagonistas, colmando así de ilusión el centro de la ciudad.

El frío reinante no impidió que a medida que avanzaba la mañana las calles se fueran llenando de niños muy bien abrigados y dispuestos a dar una prematura bienvenida a 2026. Acudían, acompañados de familiares igual de emocionados, a las preuvas que se celebraban en la Plaza Mayor, un espacio que minutos antes de las 12.00 ya aparecía repleto de público para despedir de forma simbólica 2025 en un ambiente de lo más festivo. Para que así fuera, el Ayuntamiento de Chiclana distribuyó 1.000 bolsitas con doce gominolas. Y para rematar la faena, no faltó la música y el baile, que al final de esta divertida simulación de las campanadas, estuvo a cargo de Show Infantil Fantasy, de la compañía Arte Sur.

Tras este evento, que nuevamente cosechó un gran éxito, llegó la hora de descansar brevemente, porque muy pronto había que dar la bienvenida, como solo ella se merece, a la Estrella de Oriente, que no había podido anunciar la llegada de los Reyes Magos el pasado sábado, debido a las fuertes lluvias que se preveían, tal y como sucedió.

Y no faltó a su cita. A las 18.00 horas, la Cabalgata salía de la Alameda del Río para afrontar su recorrido, con una María Parrado -este año es la encargada de encarnar a la Estrella de Oriente- a la que se veía tremendamente feliz, un sentimiento que se reflejaba en un rostro con una permanente y espléndida sonrisa en la cara, a la vez que saludaba sin cesar con gran cariño a los cientos de niños que se agolpaban al paso del desfile.

Le acompañaban en la carroza, las damas de la Feria de Chiclana y un grupo de jóvenes, animando un trayecto que finalizó en la Plaza Mayor, donde saludó a los asistentes.

El centro registró un gran ambiente al paso del desfile. / Ayuntamiento de Chiclana

Sin duda, fue un momento muy emocionante para los más pequeños, sabedores de que la Estrella representa la inminente llegada de sus Majestades de Oriente, pero también para la artista chiclanera, que podrá volver a saborearlo el próximo 5 de enero de 2025, donde se subirá a su carroza en la Gran Cabalgata, en este caso con algo más de experiencia, pero, sobre todo, con el afecto de Chiclana.

Pero el día no quedó aquí. Fueron muchos los chiclaneros, grandes y pequeños, que aprovecharon para disfrutar de la completa propuesta de la agenda navideña. De tal manera que tanto la Posada Real, situada en la calle Larga, como el Palacio de Oriente, que se encuentra en la calle García Gutiérrez, registraron profusas visitas, mientras en la calle La Plaza se sucedían los tres pases del espectáculo lumínico-musical.

Las preuvas se celebraron en la Plaza Mayor.

Y, por supuesto, resultaron también numerosos los pequeños que se acercaron al Atrio del Ayuntamiento, para hacer llegar sus cartas al Cartero Real, cuya cabalgata saldrá, si el tiempo no lo impide, el próximo domingo, 4 de enero. Este día terminaría con el videomapping navideño que se desarrolló en tres pases en la Plaza Mayor.

Programa para mañana

Por otra parte, la agenda navideña de mañana, 30 de diciembre, comenzará a las 16.30 horas con la XIII Carrera San Silvestre Chiclanera, a beneficio de la Olla Solidaria, con salida y meta en el Anfiteatro de la Alameda del Río. Nuevamente, el Cartero Real recogerá las cartas en el Atrio del Ayuntamiento, a partir de las 18.00 horas, mientras que a las 20.30 tendrá lugar una nevada en la Plaza Mayor. El programa finalizará a las 00.00 horas con las preuvas para adultos y una nueva nevada en este espacio del centro de Chiclana.